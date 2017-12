CONTRATTI STATALI/ Rinnovo Pa, firmato accordo: FP CGIL, “aumento stipendi e nuovi diritti” (ultime notizie)

Contratti statali, ultime notizie di oggi 23 dicembre 2017: rinnovo Pa in Manovra Economica, gli aumenti stipendi è ok ma le trattative sono ancora in corso

23 dicembre 2017

Dopo quasi dieci anni di blocco contrattuale, è stato firmato l'accordo per il rinnovo dei contratti statali. Sono previste numerose misure, ma quella principale riguarda l'aumento in busta paga, che va da 63 a 117 euro medi. L'aumento medio è, dunque, di circa 85 euro lordi mensili e riguarda il triennio 2016-2018. Oltre all'aumento della retribuzione, vengono ampliati i diritti dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. Sono stati estesi i diritti civili, introdotte misure a tutela per lo stress lavoro correlato e il cosiddetto burn out, mantenute le tutele dell'articolo 18, mentre l'orario di lavoro resta a 36 ore. Inoltre, comunica Serena Sorrentino, in rappresentanza di FP CGIL, viene ridotta la precarietà, cambiano i sistemi di valutazione, scompaiono le fasce introdotte con la Riforma Brunetta e si amplia la partecipazione sindacale. Per Maurizio Petriccioli, segretario di CISL FP, come riportato da lavoroediritti, è stato difeso il potere di acquisto delle retribuzioni con l'aumento dello stipendio. (agg. di Silvana Palazzo)

FIRMATO ACCORDO PER AUMENTO STIPENDI, SCATTO 85 EURO

Dopo 8 anni di stallo è stato finalmente firmato il rinnovo dei contratti statali dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. L'intesa, siglata nella notte tra l'Aran e i sindacati di Cgil, Cisl, Uil, Confsal (Usb, Cgs e Cisal non hanno firmato), come riporta l'Ansa, prevede un aumento medio mensile di circa 85 euro lordi a regime sullo stipendio base e copre il triennio 2016-2018. Ad essere interessati dal patto tra governo e sindacati sono circa 247mila persone: dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. La forbice degli aumenti retributivi va dai 63 ai 117 euro mensili lordi a regime sullo stipendio base. A questi aumenti va aggiunto l'assegno per i livelli più bassi, che oscilla tra i 21 e 25 euro (valido per dieci mensilità) e un bonus per le amministrazioni più "ricche" da caricare sul salario accessorio. Gli aumenti per il 2018 scatteranno da marzo. Ad esultare per l'intesa, su Twitter, è stata il ministro Marianna Madia, che ha cinguettato:"23 Dicembre 2017. Ore 03:56. Dopo quasi 10 anni di blocco contrattuale, è stato appena firmato, con le organizzazioni sindacali, il primo nuovo #contratto dei dipendenti delle PA". (agg. di Dario D'Angelo)

PROSEGUE LA TRATTATIVA

La manovra è passata alla Camera e ora attende solo il via libero del Senato per vedersi approvata: all’interno, nel settore riservato al rinnovo dei contratti statali, il punto cardine - detto e ridetto in tutte le salse - sono gli aumenti degli stipendi per i lavoratori del settore pubblico che da otto anni attendevano questo momento. In realtà le trattative, come potete osservare qui sotto, sono tutt’altro che esaurite e l’aumento di 85 euro con una tantum di oltre 500 euro a seconda dei casi specifici devono vedere ancora la firma finale dei sindacati, chiamati all’Aran in questi ultimi giorni del 2017. Sono previste però anche altre mosse all’interno della Pubblica Amministrazione, tutte “permesse” dai fondi in Manovra Economica: 18mila assunzioni nella scuola, la stabilizzazione degli LSU di Palermo, oltre ai fondi sbloccati per oltre 7mila assunti nel mondo di Polizia e Vigili del Fuoco. Da ultimo, prevista la stabilizzazione dei precari della ricerca dell’INCSS, per arrivare fino alle risorse per i ricercatori “storici” che vedono uno sblocco negli scatti contrattuali.

LEGGE 104 E PRECARI

Dal 2018, se l’accordo finale tra Pa e sindacati dovesse essere effettivamente siglato prima di fine anno, nel rinnovo sui contratti statali vi saranno molte novità che abbiamo già visto e analizzato nelle scorse settimane. In particolare, sul fronte dei precari e della Legge 104 sui permessi si avranno novità in vista: per quanto riguarda i “precari storici” della Pubblica Amministrazione, il contratto a tempo determinato non potrà superare 36 mesi, con il surplus di 12 in via eccezionali e secondo certe condizioni serrate. Non solo, il numero dei dipendenti a termine non potrà superare con il nuovo contratto statali il 20% del totale, con l’esperienza che da ultimo verrà maturata e farà punteggio. Per quanto riguarda invece i permessi, nella “nuova” legge 104 andranno programmati mensilmente e solo in caso di «documentata necessità» la domanda potrà essere inviata 24 ore prima della richiesta effettiva. In ultima analisi, le tutele previste per le terapie salvavita sono estese anche ai giorni di assenza per effetti collaterali degli eventuali trattamenti, con permessi nuova concessi anche per visite specialistiche.

