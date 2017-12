Contratti statali/ Aumento stipendi in busta paga da febbraio, le altre novità (ultime notizie)

Contratti statali, aumento stipendi in busta paga da febbraio: le altre novità e le ultime notizie dopo la firma sull'accordo tra sindacati e Aran per il rinnovo

26 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Contratti statali, ministro PA Marianna Madia (Foto: LaPresse)

L'accordo per il rinnovo del contratto degli statali, firmato all'antivigilia di Natale, prevede diverse novità per i dipendenti del pubblico impiego. Si tratta di un contratto “apripista” che detterà la linea anche per gli altri comparti sanità, enti locali e scuola. Per questo il percorso per arrivare all'intesa è stato lungo e tortuoso. Dopo mesi di negoziati, il tavolo rimasto aperto per tre giorni e una seduta fiume di diciotto ore ha portato alla firma tra le parti. Per quanto riguarda la parte strettamente economica, si registrano nuove regole e scatti sullo stipendio base che vanno dai 63 ai 117 euro lordi al mese, per una media di 85 euro. Il guadagno annuo va dai 1.019 ai 1.506 euro, a seconda della qualifica. Come riportato dal Sole 24 Ore, le amministrazioni più ricche potranno avvalere di un plus sul salario accessorio, dai 9 ai 14,5 euro mensili. Quando si faranno sentire gli aumenti in busta paga? Bisogna aspettare la validazione della Corte dei Conti, solo dopo la Ragioneria potrà mettere in liquidazione i verdolini aggiornati. Quindi si comincerà da febbraio, non certo prima. A marzo invece scatteranno i rialzi a regime per il 2018 e il cosiddetto elemento perequativo, che complessivamente vale 210-260 euro. Questo assegno però è valido solo per le prime sette fasce retributive, come “indennità” contro eventuali perdite dovute al sovrapporsi dell'incremento contrattuale con il bonus Renzi.

CONTRATTI STATALI, LE REAZIONI DOPO LA FIRMA DELL'ACCORDO

Dalla stretta sui licenziamenti per conflitti di interessi alle precisazioni sulle clausole anti-assenteismo: sono molte le novità last-minute nel contratto degli statali. Ai sindacati, ad esempio, è stato riconosciuto un ruolo rafforzato in tutto ciò che riguarda turni e flessibilità, ma è nato anche un Osservatorio per il benessere dei travet, che dovrà prevenire episodi di burnout, esaurimento da lavoro. Alla firma dell'accordo tra sindacati e Aran si è arrivato dopo una lunga trattativa. Una firma attesa «da un decennio», ha sottolineato il premier Paolo Gentiloni, segno che «l'Italia merita fiducia». Soddisfazione è stata espressa anche dalla ministra della Pubblica amministrazione Marianna Madia: «Impegno mantenuto», ha spiegato, precisando che è stata «archiviata la logica punitiva della legge Brunetta». La leader Cgil Susanna Camusso parla invece di «più diritti, più contrattazione e più salario». Annamaria Furlan, numero uno Cisl, ritiene che sia stata restituita «dignità» ai lavoratori del pubblico.

© Riproduzione Riservata.