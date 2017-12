RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 26 dicembre. Il rischio temuto dal Partito Pensionati (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2017, oggi 26 dicembre. Le parole di Luigi Ferone, vicesegretario Partito Pensionati. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

26 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni 2017, Lapresse

IL TIMORE DEL PARTITO PENSIONATI

“Appena qualcuno si accorge che lo Stato deve fare cassa, punta sempre sui pensionati .Questo è pericoloso, molto pericoloso. I pensionati non possono essere il bancomat per tutte le evenienze”. È quanto afferma in una nota Luigi Ferone, vicesegretario del Partito nazionale pensionati in un comunicato. Le recenti dichiarazioni di Luigi Di Maio a proposito della possibilità di tagliare le pensioni d’oro desta preoccupazioni per Ferone, visto che c’è il rischio che i tagli possano riguardare una fascia consistente di pensionati, anche con assegni inferiori ai 5.000 euro indicati dal candidato Premier del Movimento 5 Stelle. “Prima di applaudire al primo demagogo che passa per strada, meglio riflettere. Perché sempre e comunque, si vogliono mettere le mani nelle tasche dei pensionati? Non si ha certezza di nulla. In qualsiasi momento, secondo la logica che si sta imponendo, tutto può essere rivisto e a qualcuno potrebbe anche venire in mente che, applicando il metodo contributivo a tutti i pensionati, si risparmierebbero 46 miliardi”, si legge ancora nel testo del comunicato pubblicato da firenzepost.it.

Ferone spiega quindi che secondo il Partito pensionati piuttosto che pensare a tagli agli assegni bisognerebbe aumentare le pensioni, visto che sono “ferme da quasi 20 anni”. In particolare quelle più basse, che non sono poche ed è naturale chiedersi come poter vivere con circa 500 euro al mese. “I pensionati, purtroppo, non riescono neppure a recuperare quanto hanno pagato in una vita di contributi .Mettere continuamente in discussione i dritti ritenuti acquisiti, è un gioco perverso, che può colpire tutti, nessuno escluso”, sottolinea Ferone.

© Riproduzione Riservata.