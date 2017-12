RIFORMA PENSIONI 2017/ La beffa dei costi previdenziali della Camera (ultime notizie)

28 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

I COSTI PREVIDENZIALI DELLA CAMERA

Il disegno di legge Richetti, come noto, non sarà discusso al Senato. E dunque la legislatura si chiuderà senza che ci sia modo di varare un intervento completo sui vitalizi dei parlamentari. Il ddl, infatti, è stato approvato dalla Camera, ma non da palazzo Madama. E dunque per gli ex senatori le cose andranno meglio che agli ex deputati. Tuttavia, secondo quanto riporta La Notizia, il bilancio previsionale di Montecitorio per il 2018 prevede che le spese saliranno di 17,6 milioni di euro, superando quota 968 milioni, con un aumento dell’1,85% in un anno. E a crescere sarà anche la “spesa previdenziale per i deputati cessati dal mandato”, che passerà dai 133,3 milioni del 2017 ai 136,1 del 2018. “Nello specifico, sempre stando al bilancio, 78 dei 136,1 milioni serviranno per pagare i vitalizi diretti, altri 16,2 per le pensioni dirette e, dulcis in fundo, 23,2 milioni per la reversibilità degli ex deputati defunti”.

E non è tutto, perché la spesa previdenziale relativa al personale in quiescenza salirà di oltre 10 milioni di euro, superando i 276 milioni di euro. “A conti fatti, per pagare gli stipendi del personale eletto e non, vitalizi e pensioni, Montecitorio dovrà staccare un maxi-assegno da 769 milioni 400mila euro, praticamente il 79,5% dell’intera spesa a bilancio”. Anche perché dal 1° gennaio scadrà l’efficacia della delibera del 2014 con cui l’Ufficio di presidenza aveva “calmierato” gli stipendi dei dirigenti. Dunque, con questi dati riportati da La Notizia, si capisce bene che nonostante l’approvazione del ddl Richetti di fatto non ci saranno risparmi di spesa alla Camera dei deputati, ma anzi costi in più.

CON RITA SOSTEGNO FINO A 10 ANNI PRIMA DELLA PENSIONE

Con la Legge di bilancio arriva un’importante novità riguardante la Rita, la Rendita integrativa anticipata. Se ci si trova al massimo a cinque anni dall’età per il pensionamento di vecchiaia e si sono versati almeno venti anni di contributi nella previdenza complementare, sarà possibile avere una rendita in attesa di raggiungere la vera e propria pensione. Se il periodo di disoccupazione è superiore ai 24 mesi, l’anticipo rispetto al requisito pensionistico può salire fino a dieci anni. Il Sole 24 Ore ricorda anche che non servirà una certificazione particolare dell’Inps per poter usufruire della Rita, ma ogni forma di previdenza complementare dovrebbe decidere in autonomia come verificare il possesso dei necessari requisiti per l’erogazione della Rita. Considerato che l’importo della Rita è proporzionale ai contributi versati con gli anni, bisognerà fare bene i propri conti per capire su quale cifra si potrà contare.

LE DISUGUGLIANZE IN CRESCITA TRA UOMINI E DONNE

Raffaele Marmo dedica oggi un breve articolo sul Quotidiano Nazionale alla parità tra uomini e donne che dovrebbe esistere anche a livello previdenziale. Dal suo punto di vista è infatti sacrosanto perseguire l’equiparazione delle regole pensionistiche tra i due generi. Resta il fatto che le situazioni reali presentano delle differenze di non poco conto “che rendono il traguardo della parificazione previdenziale non solo un totem ideologico, ma anche un ulteriore fattore di sperequazione e, dunque, di diseguaglianza concreta”. Marmo evidenzia infatti che le donne sono spesso entrate al lavoro più tardi degli uomini e hanno dovuto interrompere la loro carriera per la nascita di figli o per assistere dei parenti malati. Dunque hanno meno contributi e hanno più difficoltà a usufruire del pensionamento anticipato. Di conseguenza, se si va verso l’equiparazione ci sarà in realtà una sperequazione.

