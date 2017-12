CONCORSO ISPETTORE SUPERIORE/ Bando 804 posti: requisiti, scadenza e prove d'esame (oggi, 29 dicembre 2017)

Concorso Ispettore Superiore, pubblicato oggi 29 dicembre il bando riferito a 804 posti: ecco i requisiti richiesti ai candidati, modalità di presentazione della domanda e prove.

29 dicembre 2017 Emanuela Longo

Concorso Ispettore Superiore (LaPresse)

E' stato pubblicato oggi, venerdì 29 dicembre, il bando di concorso per titoli ed esami, a 804 posti per l’accesso alla qualifica di Ispettore Superiore – Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza. Collegandosi al portale del Siulp sarà possibile accedere al bando di concorso interno riservato agli ispettori capo in servizio e già frequentatori del 7° ed 8° corso di formazione per vice ispettore. Due dei posti messi a disposizione, sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo con almeno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e degli altri requisiti previsti dal bando. Il concorso si rivolge al personale della Polizia di Stato in possesso dei seguenti requisiti: diploma di istruzione secondaria superiore che permetta l'iscrizione ai corsi universitari; giudizio complessivo non inferiore a "buono" nel triennio precedente alla data del bando. Sono invece esclusi dal concorso i candidati sospesi in via cautelare dal servizio. Per presentare la domanda di partecipazione al concorso per Ispettore Superiore si dovrà procedere per via telematica tramite i portali https://doppiavela.poliziadistato.it o https://dv.poliziadistato.it entro 30 giorni dal giorno seguente alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno. Dopo aver stampato la domanda, il candidato dovrà compilarla e caricarla telematicamente su uno dei due canali indicati nel bando.

ISPETTORE SUPERIORE, BANDO 804 POSTI: DOMANDA E PROVE

La domanda di partecipazione al concorso per Ispettore Superiore dovrà essere compilata in ogni sua parte. Nel dettaglio, il candidato dovrà esplicitamente indicare i suoi dati personali, l'Ufficio o reparto presso il quale è in servizio, l'Ente Matricolare di riferimento, dimostrare di essere in possesso della qualifica di ispettore capo al 31 dicembre 2016, di aver frequentato il 7° ed 8° corso di formazione per vice ispettore, oltre ai requisiti sopra indicati. Il candidato dovrà altresì indicare se intende concorrere ai posti riservati a coloro in possesso dell'attestato di bilinguismo e a tal proposito indicare anche la lingua - italiana o tedesca - con la quale preferisce sostenere le prove d'esame. Il concorso sarà articolato, come di consueto, in tre fasi: prova scritta, prova orale e valutazione dei titoli ammessi. Il mancato superamento di una delle prove previste comporterà automaticamente l'esclusione del candidato dal concorso.

© Riproduzione Riservata.