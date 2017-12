CONTRATTI STATALI/ Accrediti degli arretrati tra 370 e 712 euro: le altre novità sul rinnovo (ultime notizie)

Contratti statali, accrediti degli arretrati tra 370 e 712 euro: in busta paga a febbraio? Le ultime notizie sull'accordo tra Aran e sindacati e gli aggiornamenti

29 dicembre 2017 - agg. 29 dicembre 2017, 17.58 Silvana Palazzo

Contratti statali, ministro Madia (Foto: LaPresse)

Buone notizie per i dipendenti statali dopo la firma per il rinnovo dei contratti. Il nuovo anno porterà nella busta paga una tantum con arretrati che vanno dai 370 ai 712 euro. Il primo valore riguarda la fascia retributiva più bassa, l'altro invece quella più alta. Per la fascia intermedia invece gli arretrati potrebbero ammontare a 492 euro. Tra le novità legate al rinnovo dei contratti statali anche la stretta contro gli abusi della legge 104: i permessi andranno inseriti in una programmazione mensile e solo in caso di documentata necessità la domanda potrà essere presentata nelle 24 ore precedenti. Inoltre, le tutele previste per le terapie salvavita vengono estese anche ai giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali dei trattamenti, con un limite temporale di quattro mesi. Come riportato da Repubblica, in arrivo anche permessi ad hoc per le visite specialistiche. (agg. di Silvana Palazzo)

CONTRATTI STATALI, ARRIVANO GLI ARRETRATI

Dai 370 ai 712 euro: sono le somme degli arretrati che gli statali si ritroveranno in busta paga grazie al nuovo contratto. Questo è il risultato dell'intesa tra sindacati e Aran, l'agenzia che ha trattato per conto del governo. Siglato poco prima di Natale, il contratto è valido per 240mila dipendenti e copre il triennio 2016-2018. Ora è corsa contro il tempo per fare arrivare gli arretrati nello stipendio di febbraio. Da marzo poi scatteranno gli 85 euro in media dell'aumento a regime. Si va da un minimo di 63 euro ad un massimo di 117, ma risulterà di almeno 84 euro per tutti grazie ad un extra di 21-25 euro mensili da riconoscere alle fasce retributive più basse. Inoltre, le amministrazioni più ricche potranno contare su un plus nel salato accessorio. Tra i punti principali del nuovo contratto degli statali anche il bonus eccellenza del 30%. Le organizzazioni dei lavoratori non saranno più solo informate sulle decisioni prese dall'amministrazione, ma si darà vita ad un confronto, potendo contrattare sulle materie che hanno riflessi sugli orari e sull'organizzazione del lavoro.

ARRETRATI E NOVITÀ DOPO L'INTESA

Oltre agli aumenti mensili tabellari, in media di 85 euro a decorrere da marzo 2018, gli statali riceveranno anche gli arretrati maturati in più di due anni, in base al rinnovo contrattuale 2016-2018. Le cifre, che verranno versate in un'unica soluzione, saranno corrisposte in base agli incrementi mensili della retribuzione tabellare, comprese le tredicesime, dagli anni 2016, 2017 e i primi due mesi del 2018, presumendo che gli aumenti in busta paga arriveranno effettivamente a marzo. Tra le novità anche l'orario di lavoro “elastico”, con fasce di tolleranza in entrata e in uscita. Inoltre, è stata anche potenziata la possibilità di passare al part time. Il lavoratore, su base volontaria e a titolo gratuito, potrà cedere ad un altro dipendente, che abbia necessità familiari o di salute, la parte che eccede le quattro settimane di ferie di cui ognuno deve necessariamente fruire. Le ore potranno essere spacchettate.

© Riproduzione Riservata.