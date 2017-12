RIFORMA PENSIONI 2017/ Fassina e Renzi contro Berlusconi (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 29 dicembre. Silvio Berlusconi criticato da Stefano Fassina e Matteo Renzi. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

29 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

La Riforma pensioni di Silvio Berlusconi (Lapresse)

FASSINA E RENZI CONTRO BERLUSCONI

Con lo scioglimento delle Camere si è entrati ormai nel vivo della campagna elettorale e sembra che Silvio Berlusconi sia piuttosto avanti se si pensa alle continue dichiarazioni che sta facendo anche negli ultimi giorni. L’ex Premier sta continuando a insistere sulla promessa di portare le pensioni minime a mille euro, cui ha aggiunto quella di un reddito di dignità per contrastare la povertà. Promesse che gli hanno attirato diverse critiche. Matteo Renzi lo ha preso di mira insieme al Movimento 5 Stelle, chiedendosi se è loro intenzione trovare una copertura finanziaria per gli interventi che promettono utilizzando i soldi del Monopoli, chiaro riferimento al fatto che non è stata data indicazione precisa su come finanziare i costi di questi interventi.

Anche Stefano Fassina, ex viceministro dell’Economia, ha criticato Berlusconi, con un post sul suo profilo Facebook. “Silvio Berlusconi è tornato alla grande. Ripartiamo dal via, dal 1994, come in un mega gioco dell'oca: Reddito di dignità per portare tutti a 1000€ al mese, senza specificare se è richiesto lavorare o se ne possa comodamente fare a meno; pensioni innalzate fine a 1000€ al mese, estese anche alle casalinghe; decontribuzione totale per giovani neo-assunti, in continuità con l'inutile intervento da 20 miliardi del Governo Renzi nel 2015; una pioggia di agevolazioni fiscali, come nelle ultime Leggi di Bilancio renziane e gentiloniane. Poi, ovviamente, la cancellazione della Legge Fornero e la Flat tax. Insomma, più spesa e meno tasse per tutti, nell'ordine del centinaio di miliardi all'anno. In confronto, le slides di Renzi sono sobri documenti scientifici e il M5S è campione di austerità”, ha scritto l’esponente di Liberi e Uguali.

LA FREGATURA PER LE NATE NEL '53

“Il balzo in avanti di un anno secco nell’età pensionabile per le lavoratrici dipendenti private penalizzerà principalmente le donne nate nel 1953”. Inizia così un articolo del Quotidiano Nazionale in cui si mette in evidenza come la pensione di vecchiaia per queste italiane potrà scattare solo dal 2020, mentre le nate nel 1952 “sono di fatto quasi tutte in pensione, per effetto di un paio di eccezioni previste fin dal varo della riforma Fornero”. Il punto è che per le donne è in arrivo un brusco aumento dei requisiti pensionistici, considerando che da 65 anni e 7 mesi si passa a 67 anni a partire dal 2019. E questo “balzo” andrà a penalizzare le nate nel 1953: se non avranno i requisiti richiesti dalla pensione di anzianità, rischiano di dover aspettare appunto fino al 2020. Una situazione simile a quella vissuta da molte donne nel 2012, quando la Legge Fornero ha innalzato i requisiti pensionistici. Specie per quelle nate nel 1952.

