RIFORMA PENSIONI 2017/ Poletti: il confronto è sempre aperto (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2017, oggi 3 dicembre. Le parole di Giuliano Poletti e Susanna Camusso. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

03 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni di Giuliano Poletti (Lapresse)

POLETTI: IL CONFRONTO È SEMPRE APERTO

La Cgil è scesa in piazza ieri per protestare contro le proposte del Governo in tema di pensioni. Mentre le manifestazioni erano in corso, Giuliano Poletti ha fatto sapere che “per noi il confronto è sempre aperto”. Democratica, il sito di informazione del Partito democratico, riporta alcune sue dichiarazioni rilasciate all’istituto Aldini di Bologna alla mostra-convegno Handymatica dedicata alle tecnologie per la disabilità. “Noi siamo convinti di aver fatto il possibile vincoli che la legge di bilancio ci da. Ma per noi questa è una tappa di un confronto che continuerà”, ha detto il ministro del Lavoro. Che ha specificato che “non abbiamo detto: ‘Si arriva qui e poi non c’è più dialogo’. Abbiamo detto che dentro la legge di bilancio siamo in grado di fare queste cose, e reputiamo di aver fatto cose positive e importanti. Detto questo, continuiamo a considerare aperto il dialogo e il confronto”.

Da parte sua Susanna Camusso, chiudendo la manifestazione in piazza del Popolo a Roma, ha detto che “non ci fermiamo oggi, non è questa la risposta unica che daremo. Continueremo nei prossimi giorni in Parlamento, presidieremo la discussione sulla legge di bilancio. E continuiamo a lavorare per preparare le prossima mobilitazione generale che, ve lo posso garantire, non è lontana nel tempo”. Dunque la Cgil è pronta a tornare in piazza, mentre il Governo si dice pronto al confronto, ma fa capire che nella Legge di bilancio non c’è spazio per altri provvedimenti. Una situazione che non lascia presagire a “ricuciture”, quanto meno non prima della fine dell’anno. E tornare dopo, nel 2018, a trattare con un Governo che avrebbe pochi mesi ancora di vita non avrebbe molto senso.

IL PD PRONTO A SCARICARE BOERI

Il Pd è pronto a scaricare Tito Boeri. Lo scrive Repubblica, segnalando che il partito di maggioranza ha pronto un emendamento alla Legge di bilancio, da presentare alla Camera, per riformare la governance dell’Inps. L’obiettivo sarebbe quello di ripristinare il Consiglio di amministrazione, composto da quattro membri più il Presidente, che non sarebbe quindi più “l’uomo solo al comando”. Nell’emendamento, inoltre, si darebbe sei mesi di tempo a Governo e Parlamento per procedere con le nomine. Dunque Boeri potrebbe dover lasciare il suo posto con più di un anno di anticipo, considerando che era stato eletto alla fine del 2014. Nell’articolo del quotidiano romano si evidenzia che i numeri per far passare questa riforma in Parlamento non dovrebbero essere un problema. E se le nomine non venissero fatte nei tempi previsti, complici le elezioni, ci sarebbe un commissariamento dell’Inps.

GLI STUDENTI A FIANCO DELLA CGIL

A manifestare con la Cgil contro le proposte del Governo in tema di pensioni non ci sono solo lavoratori in età avanzata, ma anche degli studenti. La Rete degli studenti medi e l’Unione degli universitari hanno infatti deciso di partecipare alla mobilitazione “per rivendicare un sistema pensionistico che sappia finalmente tener conto delle esigenze dei lavoratori di domani”. Ansa riporta la parole di Giammarco Manfreda, Coordinatore nazionale della Rete degli studenti medi: “Rifiutiamo da subito un'idea per la quale i nostri diritti e le nostre conquiste debbano andare a discapito di qualcuno, che la nostra felicità e il benessere della nostra generazione debbano fondarsi sui sacrifici di altre generazioni”. Elisa Marchetti, Coordinatrice nazionale dell'Unione degli Universitari, aggiunge: “Abbiamo di fronte una legge di bilancio che non parla ai giovani”, “vogliamo poter avere tutti i diritti e le tutele che ci permettano di guardare al futuro avendo una prospettiva”.

