RIFORMA PENSIONI 2017/ Il punto dell’Anp-Cia sulla manovra (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 30 dicembre. Il punto dell’Anp-Cia sulla Legge di bilancio. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

30 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

IL PUNTO DELL'ANP-CIA SULLA MANOVRA

La Legge di bilancio 2018, per i pensionati, rappresenta il classico bicchiere mezzo vuoto. È quanto afferma Alessandro Del Carlo, Presidente dell’Associazione nazionale pensionati della Cia, in un comunicato stampa. “Viene confermata la quattordicesima per le pensioni sotto i mille euro e l’aumento per quelle già in essere, ma non è ancora una misura stabilizzata. Le pensioni minime sono ancora lontane dalle 650 euro mensili come indica la Carta Sociale Europea, mentre non ci sono le riduzioni fiscali per le pensioni più basse”, evidenzia Del Carlo. Che poi aggiunge: “Siamo in presenza di misure in parte buone, in parte insufficienti e contraddittorie; fra le categorie di lavori usuranti si è introdotto quello degli operai agricoli, mentre sono stati esclusi gli agricoltori. Un errore e un’ingiustizia grave che continueremo a denunciare e chiede di rimediare”.

Per il rappresentante della Confederazione italiana agricoltori resta poi da affrontare il tema dell’età pensionabile in rapporto all’aspettativa di vita, visto che con la Legge Fornero si sta determinando una situazione socialmente ingiusta e inaccettabile. Del Carlo plaude poi agli interventi che mirano a contrastare la povertà, anche se non può non notare delle carenze nella manovra, la più grande delle quali riguarda la sanità, con una riduzione del super-ticket piuttosto scarsa e che non aiuta ad affrontare un problema piuttosto grave: quello dei cittadini, soprattutto anziani, che rinunciano alle cure sanitarie perché troppo onerose. Dunque c’è lavoro da fare per il prossimo Governo.

DEROGA ALLA LEGGE FORNERO PER I POLIGRAFICI

Tra le pieghe della Legge di bilancio 2018 spunta anche una deroga alla Legge Fornero prevista per i poligrafici dipendenti di aziende editoriali in crisi. Lo ricorda pensionioggi.it, evidenziando come la misura consenta l’accesso al pensionamento anticipato ai lavoratori collocati in Cigs e poi in mobilità da aziende in stato di crisi, in base ad accordi specifici sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, ampliando così la salvaguardia che era prevista per gli accordi sottoscritti tra il 1° settembre il 31 dicembre 2013. Coloro che rispondono a queste caratteristiche potranno chiedere il pensionamento con un minimo di 32 anni di contributi. Tuttavia non potranno accedere a questa salvaguardia coloro che siano riusciti a trovare una nuova occupazione a tempo indeterminato. Gli interessati dovranno presentare domanda all’Inps entro 60 giorni dall’entrata in vigore delle Legge di bilancio, ovvero il 1° gennaio.

I CHIARIMENTI SU ESODATI E OPZIONE DONNA

In questi giorni sui social è cominciata a girare l’ipotesi di creare un coordinamento tra i vari gruppi che chiedono interventi sulle pensioni. Un’ipotesi che non piace né al Comitato Opzione donna social, né al Comitato licenziati o cessati senza tutele. Orietta Armiliato ha chiarito che gli obiettivi del Cods restano quelli di far valere il cumulo contributivo gratuito anche per Opzione donna e l’ottava salvaguardia degli esodati, oltre che vedere riconosciuti, ai fini previdenziali, i lavori di cura svolti dalle donne. Obiettivi che ancora devono essere raggiunti, ma su cui sono impegnati anche sindacati e alcuni parlamentari. Il Comitato licenziati o cessati senza tutele, oltre a condividere la battaglia sul cumulo contributivo gratuito con il Cods, ha lo scopo primario di far sì che gli esodati (circa 6.000) che ancora sono privi di salvaguardia la possano ottenere.

