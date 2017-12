RIFORMA PENSIONI 2017/ Gli obiettivi di Damiano per il dopo-elezioni (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 31 dicembre. Gli obiettivi di Damiano per il dopo-elezioni. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

31 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Cesare Damiano (Lapresse)

GLI OBIETTIVI DI DAMIANO PER IL DOPO-VOTO

Cesare Damiano lancia già la sfida per il dopo-elezioni: “L'impegno per correggere la legge Monti-Fornero sulle pensioni deve proseguire nella prossima legislatura. L'azione riformista che abbiamo intrapreso dal 2012, dopo la realizzazione di ben 8 salvaguardie, Opzione Donna e l'Ape sociale, andrà proseguita. Con queste scelte legislative circa 250.000 lavoratori sono stati 'salvati' e mandati in pensione con le vecchie regole”. L’ex ministro del Lavoro chiarisce quelli che sono gli obiettivi “realistici e non demagogici”, che si possono raggiungere: “rendere strutturale l'Ape sociale, realizzare la pensione contributiva di garanzia per i giovani, rivedere i meccanismi dell'innalzamento dell'età pensionabile, allargare ulteriormente le categorie dei lavori gravosi (come non includere, ad esempio, i ceramisti che svolgono una attività che contiene molte mansioni usuranti: lavoro notturno, ritmi da catena di montaggio, esposizione al caldo e rischio di silicosi)”. Il Presidente della commissione Lavoro della Camera non dimentica poi che bisognerà riprendere “il discorso delle risorse stanziate e non spese per le salvaguardie e Opzione Donna”.

Oltre che guardare al futuro, Damiano ha però fatto anche un bilancio della legislatura ormai chiusa, evidenziando come, grazie all’accordo tra Governo e sindacati del 2016 e all’impegno della commissione Lavoro da lui presieduta, si sono potuti varare diversi interventi previdenziale. “Molto è stato fatto, ma il rammarico sta, in parte, nell’aver dovuto condurre un lavoro di riduzione del danno che era stato prodotto dalla legislatura precedente”. Vedremo se nella prossima si porteranno a termine gli obiettivi individuati da Damiano.

SALVINI: VIA LA FORNERO E QUOTA 41 PER TUTTI

Matteo Salvini torna a mettere in chiaro che la cancellazione della Legge Fornero resta una priorità nel suo programma di Governo. Intervistato da Libero, infatti, il leader della Lega spiega che dopo le feste si troverà con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni per mettere a punto il programma comune del centrodestra, ma da parte sua il Carroccio ha già messo nero su bianco 18 punti. E chiamato a indicare i tre prioritari Salvini inizia subito con “Via la Legge Fornero: dopo 41 anni di lavoro, chiunque ha diritto ad andare in pensione. Al lavoro resta solo chi vuole, come prevedeva la riforma Maroni”. Dunque il leader della Lega dà un’indicazione molto chiara: la cancellazione della Legge Fornero prevede l’introduzione della Quota 41, richiesta a gran voce dai lavoratori precoci, ma messa anche da Cesare Damiano nel suo disegno di legge sulle pensioni accantonato poi più di un anno fa dallo stesso ex ministro del Lavoro.

FONDINPS VA IN SOFFITTA

La Legge di bilancio 2018 contiene una norma che cancella FondInps, ovvero il fondo pensione che raccoglie i conferimenti del Tfr di quei lavoratori del settore privato che non hanno un fondo pensione di riferimento e che non hanno espresso alcuna volontà circa la destinazione del Tfr. Lo ricorda pensionioggi.it, evidenziando che la sopressione decorrerà dalla data che verrà stabilita in un apposito decreto dei ministeri del Lavoro e dell’Economia. Tale decreto dovrà anche individuare il fondo in cui far confluire le risorse di FondInps e dei futuri conferimenti dei lavoratori cosiddetti silenti, in virtù della non indicazione della destinazione del Tfr. Al 31 dicembre 2016 erano più di 37.000 i lavoratori dipendenti iscritti a FondInps, per un patrimonio totale di circa 75 milioni di euro, perlopiù investiti in titoli di Stato, principalmente emessi dall’Italia

