Concorsi Pubblici/ Guardia di Finanza, bando 30 allievi Soccorso Alpino: requisiti scadenza (oggi 4 dicembre)

04 dicembre 2017

Sono ancora aperte le iscrizioni per il recente bando di concorso pubblico indetto dal 15 novembre scorso all’interno della formazione del corpo di Guardia di Finanza: su Gazzetta Ufficiale il comando Generale della GdF ha indetto uno degli ultimi concorsi pubblici dell’anno in cui vengono richiesti 30 nuovi posti per Allievi da reclutare per il Soccorso Alpino all’interno della Guardia di Finanza. La scadenza del concorso è prevista per il prossimo 15 dicembre e fino a quel giorno sarà possibile inviare l domanda d’iscrizione per la Specializzazione di “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)”. Sul lato delle prove pratiche da sostenere per questo concorsi a titoli ed esami, è prevista una selezione con prove scritte e orali, oltre che accertamenti psico fisici ed attitudinali. Nel dettaglio, è prevista una prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla, prove prove di efficienza fisica, accertamento dell'idoneità psico-fisica, un altro dell'idoneità attitudinale e quello dell'idoneità al servizio di soccorso alpino. Quattro dei posti in palio sono riservati ai candidati che sono in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore. Ecco qui nel bando ufficiale tutti i requisiti dettagliati e le info più aggiornate.

COMUNE DI TARANTO, 20 ASSUNZIONI NEL PUBBLICO

Sempre nella lista dei principali concorsi pubblici in vista per questa fine 2017, da segnalare è il comune di Taranto che offre la possibilità di un concorso per titoli ed esami con l’obiettivo di assunzione per 20 unità da destinare in tre diversi ruoli professionali sempre ovviamente nel pubblico impiego. n.15 unità nel ruolo di Assistente Sociale, in categoria D1; n.3 unità nel ruolo di Istruttore Amministrativo, in categoria C; n.2 unità nel ruolo di Istruttore Informatico Amministrativo, in categoria C1. I principali requisiti per poter partecipare a questo bando di concorso, che scade ricordiamo il prossimo 24 dicembre, prevedono: aver compiuto 18 anni di età; assenza di destituzioni o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione; posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’UE o di una delle categorie cui i bandi fanno riferimento. Va ricordato che le risorse individuate avranno un’assunzione con contratto a tempo determinato e pieno fino al 21/1272019. Ecco qui tutti e tre i bandi del comune di Taranto per: assistente sociale - Istruttore Informativo Amministrativo - Istruttore Amministrativo.

