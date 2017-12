Contratti statali/ Bozza rinnovo Pa: licenziato chi commette molestie sul lavoro (ultime notizie)

Contratti statali, ultime notizie di oggi 4 dicemebre 2017: bozza rinnovo Pubblica Amministrazione, licenziato chi commette molestie sessuali sul luogo di lavoro

04 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Contratti statali, norme licenziamenti (LaPresse)

Ieri sera l’Ansa ha pubblicato alcune anticipazioni dalla bozza di rinnovo dei contratti statali e le novità sono importanti, specie sul fronte licenziamenti: sarà infatti rimosso dal suo posto e licenziato dalla Pubblica Amministrazione chi “commette molestie a carattere sessuale”. La bozza del rinnovo contratto per tutti gli statali esplicita le sanzioni previste in questi casi: sospensione fino ad un massimo di sei mesi come primissima conseguenza, ma se il comportamento si ripete nel tempo (nell’arco di due anni) scatta allora il licenziamento, ovviamente verificato che la molestia sia stata particolarmente grave. Non solo molestie però, un altro punto importante sul fronte licenziamenti nella Pa è quello che prevede la rimozione «anche per chi accetta o chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità non di "modico" valore, al di sopra dei 150 euro, come contropartita per essersi adoperati, nell'ambito del proprio ufficio, a vantaggio diretto di chi fa il dono». Un terzo punto molto importante è quello chiarito dalla bozza del Ministero Pa sulle costrizioni e gli abusi di potere: «la sanzione resta quella massima per quanti costringono loro colleghi ad aderire ad associazioni od organizzazioni, facendo pressioni e promettendo vantaggi o svantaggi di carriera», si legge ancora nella bozza Pa.

CODACONS, “COL RINNOVO BENE LA LOTTA AI FURBETTI”

Dopo aver letto la “bozza” della Manovra passata ora alla Camera dopo il vaglio del Senato, il Presidente del Codacons Carlo Rienzi dà un giudizio sostanzialmente positivo sul fronte del rinnovo dei contratti statali alla voce “lotta ai furbetti”: «Bene per il Codacons le misure contenute nella bozza del nuovo contratto degli statali e che prevedono sanzioni dalla sospensione al licenziamento per chi si assenta dal lavoro nei giorni vicini a weekend e festivi, ma ancora non basta», spiega l’associazione in difesa dei consumatori, mentre attende ancora le ultime novità per la firma definitiva del rinnovo Pa. «Si tratta senza dubbio di un passo in avanti importante ma riteniamo che debbano essere sanzionati, al pari dei dipendenti, anche quei dirigenti che non svolgono la dovuta attività di controllo negli uffici pubblici – afferma il Presidente Carlo Rienzi – In particolare è necessario un giro di vite contro l’assenteismo nei pubblici uffici, fenomeno che, come hanno dimostrato le cronache locali e le tante inchieste aperte dalla magistratura, si verifica ogni giorno, con i dipendenti che timbrano il cartellino e poi escono a fare la spesa, a giocare a tennis o per andare al bar o dal parrucchiere». Resta il fronte aperto delle risorse e delle cifre per rilanciare gli stipendi da gennaio 2018: la speranza per sindacati e categorie di lavoratori è che alla Camera arrivino delle certezze sul numero effettivo di aumenti permessi e sostenibili nell’intera Pubblica Amministrazione.

© Riproduzione Riservata.