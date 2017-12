RIFORMA PENSIONI 2017/ Ape social, rischio esodati in attesa dell’Inps (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2017, oggi 4 dicembre. Ape social, rischio esodati in attesa dell’Inps. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

04 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni 2017, Lapresse

GLI ESODATI DA APE SOCIAL

Nuovi esodati in arrivo? Pare di sì, almeno così sembrerebbe da quel che scrive Repubblica, ricordando che ci sono persone che sono disoccupate e ancora in attesa dell’Ape social. Nel suo articolo Valentina Conte racconta le storie di chi attende con ansia l’erogazione della prestazione, compresi gli arretrati, visto che, per chi in possesso dei requisiti, è garantita la retroattività fino allo scorso primo maggio. Secondo quanto comunicato dall’Inps, i pagamenti dovrebbero essere erogati da gennaio, ma per molti attendere un altro mese può essere problematico. Si tratta infatti di persone di 63 anni, che hanno magari figli precari o disoccupati, che senza lavoro non hanno molte possibilità per riuscire a procurarsi quello di cui hanno bisogno, se non ricorrendo all’aiuto di altri familiari. Nell’articolo si ricorda che sono più di 35.000 i disoccupati con ammortizzatori esauriti ad aver presentato domanda per l’Ape social e per quasi 10.500 di loro è già arrivato l’accoglimento, mentre gli altri devono confidare nel riesame delle domande.

Qualcuno sa già che non ce la farà, perché pur avendo i requisiti giusti, magari per un piccolo particolare tecnico non avrà diritto alla prestazione. È il caso, per esempio, di chi pur avendo fatto l’autista di mezzi pesanti (attività gravosa), lo ha fatto con un contratto con qualifica di autista privato. Il che vuol dire restare escluso dall’Ape social, senza nessun tipo di speranza e nemmeno di attesa fino a gennaio. In questo caso non resta che aspettare di maturare i requisiti della normale pensione, difficilmente vicina se si voleva un Anticipo pensionistico.

MDP CON CGIL: "INSIEME CONTRO IL SISTEMA PENSIONI"

Nella giornata di ieri la Sinistra, nelle sue varie e più disparate anime sociali e politiche, si è ritrovata in più piazze d’Italia per protestare contro il sistema pensioni e le ultime riforme del Governo: in particolare, il partito di fuoriusciti dal Pd, da Speranza a Bersani fino a D’Alema e La Forgia hanno partecipato a numerose iniziative in cui hanno di fatto rilanciato un fronte unico sul sistema-lavoro in Italia, con la Cgil come diretto e immediato interlocutore favorito. «La mobilitazione nasce su rivendicazioni che riteniamo sacrosante», afferma il capogruppo alla Camera di Articolo 1-Mdp, Francesco Laforgia. In un comunicato poi diffuso sempre ieri, Mdp rilancia il suo sostegno alle battaglie della Cgil, provando così a recuperare un fronte comune della Sinistra oltre il Partito Democratico. Governo bocciato nelle sue ultime aperture sulle pensioni, sul lavoro e sui conti della Manovra: «Articolo 1-MDP condivide e sostiene le ragioni che hanno portato la CGIL ad organizzare la manifestazione del 2 dicembre a Roma e in altre città italiane ribadendo che, nel rispetto dell’autonomia del sindacato, se lo stesso promuove battaglie giuste vogliamo sentirci liberi di appoggiarlo. La necessità di cambiare il sistema previdenziale, per sostenere sviluppo ed occupazione, per garantire un futuro ai giovani sono contenute anche nel nostro documento programmatico. Riteniamo che quello delle pensioni sia un tema delicato perchè tocca la fase della vita spesso più fragile per cui bisogna essere molto seri su questa discussione e sulle proposte. In questi anni si è ritenuto di non coinvolgere la parte sindacale nella discussione, applicando la disintermediazione e chiudendo il confronto con i corpi intermedi. Noi riteniamo che sia necessario lasciarci questa stagione alle spalle per rafforzare le ragioni di merito». (agg. di Niccolò Magnani)

