RIFORMA PENSIONI 2017/ Ugl in piazza in tutta Italia (ultime notizie)

05 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

MOBILITAZIONE DELL'UGL

Dopo la mobilitazione della Cgil di sabato scorso, oggi è L’Ugl a scendere in piazza, con lo slogan #vietatovivere pensione irraggiungibile. Nel volantino esplicativo viene riportata una frase del Segretario generale Francesco Paolo Capone: “Questa legge di bilancio doveva porre maggiore attenzione sul tema pensioni e welfare social, introducendo nuovi elementi a favore di tutti i cittadini, proponendo correzioni necessarie a eliminare le note iniquità previdenziali. Se non si interviene su questo fronte non si avrà nessuna ripresa economica, soprattutto se il Governo continua a ignorare i problemi cardine dell’Italia, che sono legati alla mancanza di lavoro relative tutele”. Nello stesso volantino sono anche elencate le richieste dell’Ugl: “bloccare (per poi eliminare definitivamente) l’innalzamento dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia e anzianità in rapporto all’aspettativa di vita. Estendere la flessibilità in uscita e il riconoscimento della peculiarità e del valore universale della maternità e del lavoro di cura assistenziale e familiare. Rivedere, prorogare ed estendere la platea dei beneficiari dell’Ape social. Iniziare un serio dialogo sull’abolizione della Legge Fornero (una legge di cassa e non una riforma previdenziale). Separazione della spesa assistenziale da quella previdenziale”.

Agenpress riporta le dichiarazioni del segretario nazionale Ugl Polizia Penitenziaria, Alessandro De Pasquale, che evidenzia come l’innalzamento dei requisiti pensionistici costi molto ai lavoratori, che “non potranno realizzare quei progetti di vita che avevano immaginato per prendersi cura di un familiare o per dare una piccola svolta a una situazione economica familiare sempre più difficile in tempo di crisi”.

FELTRI CRITICA ANCORA BERLUSCONI

Vittorio Feltri torna a criticare la promessa di Berlusconi relativa all’innalzamento delle pensioni minime a 1.000 euro. In una lettera indirizzata all’economista Paola Tommasi, per un suo intervento su Libero, il direttore ha ricordato come l’Inps sia finanziata dai versamenti dei lavoratori. “Ti sembra giusto sottrarre quattrini a chi li ha anticipati per darli in beneficenza? Berlusconi è stato portato in trionfo in passato perché elevò a un milione di lire le pensioni sociali. Fu viceversa un errore grave e imperdonabile, in quanto egli prelevò la cifra necessaria dall’Inps, impoverendolo, anziché dalla cassa Statale. E adesso, viene applaudito visto che intende ripetere l’operazione alzando gli assegni sociali a mille euro, attingendo il contante ancora dalla Previdenza che egli confonde con l’assistenza”. Dunque per Feltri Berlusconi “è padronissimo di assicurare a chi è in miseria l’indispensabile per campare, ma non usi gli accantonamenti della Previdenza (che, ripeto, va separata dalla assistenza) bensì quelli dell’erario”.

200.000 AVVISI PER IL LAVORO DOMESTICO

Negli ultimi giorni l’Inps ha inviato più di 200.000 avvisi di accertamento relativi al mancato pagamento dei contributi di collaboratori domestici. Maria Sandra Petrotta, direttore centrale entrate e recupero crediti dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, ha fornito questa cifra intervenendo alla trasmissione Due di denari di Radio 24. “L’Istituto procede periodicamente all’interruzione della prescrizione dei contributi che risultano dovuti e non versati. In questa operazione noi abbiamo rilevato tutte le posizioni per le quali manca almeno un trimestre nel periodo che va tra il 4° trimestre 2012 e il 4° trimestre 2013”, ha spiegato Petrotta, che poi ha aggiunto che questi avvisti “hanno uno scopo informativo e anche interruttivo della prescrizione, ma non sono cartelle. Lo diventeranno laddove i datori di lavoro non collaboreranno e quindi non contesteranno gli avvisi di accertamento”.

