CONCORSI PUBBLICI/ Ministero Giustizia, bando Psicologi e Criminologi: requisiti e scadenza (oggi 6 dicembre)

06 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Il Ministero della Giustizia ha indetto due concorsi pubblici per la formazione di due elenchi da cui attingere per affidare incarichi di lavoro ad esperti psicologi e criminologi. I candidati che supereranno la selezione potranno collaborare come consulenti con il Provveditorato regionale e l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. I due bandi scadono rispettivamente il 14 e 30 dicembre. I candidati verranno sottoposto ad una valutazione per titoli posseduti e colloqui di idoneità. Nello specifico si cercano esperti in Psicologia per che opereranno presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna presenti nelle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e provincia di Massa - Carrara; si cercano anche esperti in Psicologia e Criminologia presso gli Istituti Penitenziari del Piemonte e Valle D’Aosta e in quelli della Liguria. Le graduatorie rimarranno valide per il quadriennio 2018-2021. Non ci sarà un rapporto di pubblico impiego per le prestazioni: ciascuna consulenza avrà la durata massimo di un anno e sarà rinnovabile per un periodo non superiore ai quattro anni.

ASP COSENZA: CONCORSI PER 55 ASSUNZIONI

Nuove assunzioni a tempo indeterminato sono previste in Calabria: l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha indotto otto concorsi pubblici per l'assunzione di 55 risorse con diversi profili professionali. Una risorsa in qualità di Direttore della struttura complessa – centrale operativa 118 ASP Cosenza disciplina Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza o Anestesia e Rianimazione. Quattro per il ruolo di Dirigente Biologo, di cui 2 risorse già appartenenti al personale interno, disciplina Patologia Clinica. Due per il ruolo di Collaboratore tecnico professionale – Avvocato, di cui 1 risorsa già appartenente a personale interno dell’ASP Cosenza. Tre invece per il ruolo di Collaboratore tecnico professionale afferenti all’UOC Ingegneria Clinica, di cui 1 risorsa già appartenente al personale dell’ASP di Cosenza. Due per il ruolo di Dirigente Ingegnere, di cui 1 risorsa già appartenente al personale dell’ASP di Cosenza. Sedici nel ruolo di Operatore tecnico specializzato – Autista di Autoambulanza, di cui 8 risorse già appartenenti al personale interno dell’ASP di Cosenza. Altrettante nel ruolo di CPS – Fisioterapista, di cui 8 risorse già appartenenti al personale interno dell’ASP di Cosenza. Tre el ruolo di CPS – Logopedista, di cui 1 risorsa già appartenente al personale interno dell’ASP di Cosenza. Quattro nel ruolo di CPS – Terapista della Neuro Psicomotricità dell’età evolutiva, di cui 2 risorse già appartenenti al personale interno dell’ASP di Cosenza. Due nel ruolo di CPS – Ostetricia, di cui 1 risorsa già appartenente al personale interno dell’ASP di Cosenza. Altrettante, infine, el ruolo di Dirigente Farmacista, disciplina: Farmaceutica Territoriale o Farmacia Ospedaliera. I bandi di concorso scadono il 27 dicembre.

