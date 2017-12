Contratti statali/ Aumento stipendi Pa: Usb, forti critiche sul rinnovo Aran (ultime notizie)

Contratti statali, ultime notizie di oggi 6 dicembre 2017: aumento stipendi Pa, ancora vertice all'Aran per il rinnovo. Usb non firma il nodo permessi, critiche e novità

06 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Contratti Statali, Ministro Madia e trattativa con i sindacati (LaPresse)

L’Usb non ci sta: l’unione sindacale di base non firma l’accordo siglato negli ultimi giorni sul rinnovo dei contratti statali, per quanto riguarda il fattore permessi e distacchi sindacali anche a ore. La principale novità rimane comunque nel ricorso “elastico” di distacchi, permessi, assenze complete e fruibili ad ore. In questo modo, spiega l’anticipazione filtrata dall’Aran, si potrà riequilibrare il taglio del 50% delle prerogative, previsto nel 2014. Secondo la sigla sindacale nazionale, «non è solo una occasione mancata per ampliare gli spazi di democrazia nei posti di lavoro, ma va nella direzione diametralmente opposta». La decisione lancia un segnale importante anche e soprattutto in vista degli accordi sul comparto centrale della Pa in discussione tra ieri e oggi, con il fronte sindacale non proprio coeso nell’accettare la bozza presentata dall’Aran per l’aumento stipendiale medio a 85 euro per tutti i dipendenti statali.

ALL’ARAN NUOVO VERTICE SULL’AUMENTO STIPENDI PA

Ieri 5 dicembre 2017 è cominciato il nuovo incontro all’Aran sul rinnovo dei contratti statali, in particolare «è stata indetta la Convocazione riunione per rinnovo contrattuale Comparto Funzioni Centrali 2016-2018», come recita l’Aran - l’ente che rappresenta il governo nelle trattative della Pubblica Amministrazione. Dopo le novità sui licenziamenti e le ultime bozze di rinnovo, ora si torna a parlare finalmente, in piena discussione della Manovra Economica alla Camera, di cifre per l’aumento portato a termine della PA. La Legge di Bilancio ha messo a tema l’aumento degli 85 euro medi e dovrebbero essere mantenuti anche i celebri bonus Irpef da 80 euro: restano però punti non decisi visto che le cifre in Manovra sono tutt’altro che “cristallizzati” e le richieste dei sindacati intendono portare a casa per i lavoratori statali ancora di più di quanto siglato lo scorso 30 novembre 2016 nel primo storico accordo sindacale post-sentenza Consulta nel vasto mondo dei lavoratori statali.

