RIFORMA PENSIONI 2017/ La preoccupazione Cida per i pensionati (ultime notizie)

06 dicembre 2017

LE PAROLE DI AMBROGIONI (CIDA)

“Evidentemente il governo - ma forse sarebbe meglio dire i governi - quando non sa come reperire risorse per tamponare la voragine del debito pubblico o per rendere credibili a Bruxelles le promesse sui tagli alle spese, non può che giocarsi la carta delle pensioni”, comincia così un intervento di Giorgio Ambrogioni pubblicato su Formiche.net, nel quale il Presidente della Cida affronta il tema dei presunti squilibri nel sistema pensionistico italiano tornati alla ribalta sulla stampa. “Non vorremmo che l’improvviso risvegliarsi di paludati quotidiani su un ripetuto allarme per un presunto eccesso di spesa pensionistica, rappresenti un modo per preparare il terreno a qualche nuova ‘sortita’ ai danni dei pensionati. In particolare di quelli che, avendo lavorato di più (e meglio) di altri, percepiscono pensioni dignitose”, scrive Ambrogioni, che ci tiene a evidenziare come la situazione descritta su alcuni quotidiani sia opposta rispetto ai dati di fatti che il centro studi Itinerari previdenziali ha fornito e che mostrano che la spesa pensionistica si sta stabilizzando.

“L’errore di fondo, tutto italiano, è di mettere l’assistenza all’interno della previdenza: in questo modo l’Istat comunica a Eurostat (e poi all’Ocse, al Fmi, ecc.) che la nostra spesa per le pensioni è pari al 18,5% del Pil, mentre quella della media dei Paesi Ue a 27 è del 14,7%. Ma gli altri Paesi non mettono insieme previdenza e le diverse funzioni dell’assistenza, che noi neanche specifichiamo nelle comunicazioni all’Ue. Sono i conti dell’assistenza ad essere fuori controllo, non quelli della previdenza”, segnala il Presidente della Cida.

FURLAN DIFENDE LA SCELTA DELLA CISL

Annamaria Furlan difende la scelta della Cisl di dire sì alle proposte del Governo in tema di pensioni. “Nessuno potrà mai convincermi che non dovevamo accettare le risorse stanziate dal Governo proprio a tutela di chi rappresentiamo e lasciare tutto in mare aperto, rinviando tutto alla prossima finanziaria. Ora sta partendo la campagna elettorale e si parla tanto di pensioni. Sentiamo tante belle e buone intenzioni. Ma noi abbiamo messo in sicurezza attraverso l'accordo con il governo 20 mila persone attraverso il blocco dell'aspettativa di vita. E stiamo lavorando sul Parlamento perché si allarghi anche la platea delle categorie per l'ape sociale che consente il pensionamento a 63 anni”, ha detto la Segretaria generale della Cisl secondo quanto riporta italiannetwork.it. “La Cgil ha scelto la strada di non condividere l'esito del negoziato con il Governo, facendo delle proprie iniziative. La Cisl, al contrario, ha ritenuto che l'esito del negoziato con il Governo sia stato coerente rispetto all' accordo che avevamo fatto l'anno scorso”, ha aggiunto.

I SERVIZI DA AFFIANCARE ALLE PENSIONI

Quando si versano contributi in una cassa previdenziale lo si fa sperando un giorno di avere una pensione. Questo assunto deve essere in parte modificato, ha spiegato Walter Anedda durante “Previdenza in tour”, appuntamento organizzato dalla Cassa nazionale di previdenza dei dottori commercialisti di cui è Presidente. “Oggi si vive molto più a lungo, le spese che si sostengono da pensionato possono essere maggiori per quanto riguarda l'aspetto sanitario, assistenziale, domiciliare”, ha evidenziato Anedda. Secondo quanto riportato da Ansa, a suo modo di vedere bisogna quindi arrivare ad “affiancare al trattamento pensionistico anche una serie di servizi assistenziali, che oltretutto la Cassa paga sul mercato molto meno di quanto pagherebbe il pensionato. E qui l'effetto leva è fondamentale”.

