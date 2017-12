Sciopero oggi 6 dicembre 2017/ Trenitalia, capitreno e macchinisti Trentino Alto Adige

Sciopero oggi 6 dicembre 2017: Trenitalia, capitreno e macchinisti Trentino Alto Adige. L'adesione sfiora il 90%. Domani si ferma il personale SAD. Le ultime notizie

06 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Sciopero oggi 6 dicembre 2017 (Foto: LaPresse)

Trentino Alto Adige in ginocchio a causa di un doppio sciopero dei trasporti, uno di Trenitalia e l'altro della Sad. Termina alle 16.59 di oggi, mercoledì 6 dicembre 2017, lo sciopero cominciato alle 9.01, indetto dal personale dei trasporti della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia del Trentino Alto Adige. L'agitazione non interessa i treni di lunga percorrenza, ma per i regionali potrebbero verificarsi cancellazioni o variazioni. Lo sciopero potrebbe provocare ulteriori modifiche al servizio anche dopo la sua conclusione. Sono comunque garantite le relazioni a maggiore traffico viaggiatori. Finora è stata registrata un'adesione vicina al 90%. Domani invece protesta il personale SAD: lo sciopero è stato proclamato da FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, ASGB, Or.S.A. Ferrovie e USB. Pertanto potrebbero esserci dei disservizi. Per i servizi extraurbani della SAD su gomma e impianti fissi le biglietterie e le officine, l'astensione dal lavoro di 24 ore è prevista fatti salvi i servizi minimi garantiti nelle fasce orarie dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 15.00.

SCIOPERO OGGI ANCHE IN POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Scioperi previsti oggi anche nel settore delle telecomunicazioni: si fermano, ad esempio, i lavoratori di Telecom Italia Spa per l'agitazione proclamata da Snater. La modalità dello sciopero prevede blocco degli straordinari, prestazioni aggiuntive, reperibilità e franchigia. Per 119 Full Time e AOA Tecnici On Field 120 minuti a fine turno, restante personale 90 minuti a fine turno. Quello proclamato invece da Cisal-Comunicazione prevede 120 minuti di sciopero a fine turno personale 119 full time e AOA tecnici On Field, 90 minuti per tutto il restante personale. Si ferma oggi anche il personale delle Poste Italiane, ma solo per il lavoro straordinario in ogni settore, prestazioni in flessibilità operativa ed aggiuntive nel settore recapito. Questo sciopero è stato proclamato da Cobas Pt-Cub-Usb, quello indetto da Cobas del Lavoro Privato prevede astensione dal lavoro straordinario e dalle prestazioni aggiuntive.

