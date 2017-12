RIFORMA PENSIONI 2017/ Opzione donna, nuova richiesta di proroga (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 7 dicembre. La richiesta di Lucia Rispoli, Movimento Opzione donna. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

07 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

OPZIONE DONNA, NUOVA RICHIESTA DI PROROGA

Lucia Rispoli, amministratrice del Movimento Opzione donna, in un post su Facebook ha voluto ricordare i dati relativi alle pensioni liquidate con Opzione donna dal 2011 al 31 agosto 2017. Dati che mostrano un trend crescente per via dell’innalzamento dell’età pensionabile seguito alla Legge Fornero. Rispoli ricorda che dopo Opzione donna non c’è stata alcuna misura specificatamente pensata per le donne. “Allora perché non prorogare questa misura pensionistica anticipata, consentendo a tutte le donne che hanno subito i drammatici effetti della Riforma Fornero di poter esercitare un’opzione, scegliendo liberamente il sistema contributivo per accedere alla pensione?”, si chiede Rispoli, che ricorda come la legislatura che sta per terminare abbia dedicato tempo e risorse per approfondire le disparità di genere presenti anche nel sistema previdenziale. Ciò nonostante, è stata eliminata “l’unica possibilità per le donne di andare in pensione con qualche anno di anticipo, utilizzando il sistema contributivo in grado di generare un virtuoso risparmio per lo Stato”.

Rispoli dà anche un’indicazione importante circa l’ipotesi di valorizzare i lavori di cura ai fini previdenziali: “Il Movimento Opzione Donna ritiene che il ‘lavoro di cura’ non sia una responsabilità femminile, ma una responsabilità collettiva: per questo a favore delle lavoratrici deve essere trovata una compensazione almeno come riconoscimento di una contribuzione previdenziale, oppure con un intervento di agevolazione ad un pensionamento anticipato”.

DAMIANO: IN ARRIVO INTERVENTI SU APE SOCIAL

La commissione Lavoro della Camera è pronta a presentare degli emendamenti alla Legge di bilancio legati alle pensioni. Lo fa sapere Cesare Damiano, spiegando che l’azione si concentrerà in particolare sulla riforma della governance dell’Inps, superando la formula dell’uomo solo al comando, tornando al consiglio di amministrazione. Una riforma che è stata anche letta come uno “sgambetto” del Partito democratico nei confronti di Tito Boeri, che non ha risparmiato critiche all’azione di Governo sia adesso con Paolo Gentiloni che precedentemente con Matteo Renzi. Damiano ha anche detto che la commissione Lavoro da lui presieduta cercherà di estendere l’Ape social alle categorie di lavori gravosi per cui non si applica l’aumento dei requisiti pensionistici oltre a quelle già ricomprese nella platea dei beneficiari dell’Anticipo pensionistico agevolato.

OCSE: AUMENTARE ETÀ PENSIONAMENTO

Per Tito Boeri, l’Ocse fa bene a guardare all’età effettiva di pensionamento e non a quella legale. “L’Ocse conferma quello che diciamo da tempo”, ha detto il Presidente dell’Inps. E l’organizzazione internazionale ritiene anche che il nostro Paese dovrebbe continuare ad avere come priorità l’aumento dell’età dell’effettivo pensionamento, in modo da “garantire adeguati benefici pensionistici senza mettere a rischio la sostenibilità finanziaria”. L’Ocse promuove anche l’Ape, vista come una soluzione innovativa, anche se viene riconosciuto che solamente coloro che hanno un buon monte contributivo alle spalle possono trarne vantaggio, visto che occorre mettere in conto una decurtazione del futuro assegno pensionistico. Per Giorgio Ambrogioni, Presidente della Cida, Ocse o meno “resta il fatto che le cifre su cui si sta ragionando sono sempre le stesse: ovvero, in Italia, quando si parla di spesa previdenziale non si distingue fra assistenza e previdenza”.

