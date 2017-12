RIFORMA PENSIONI 2017/ I dati di Cottarelli sugli assegni di invalidità (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, oggi 8 dicembre. I dati sugli assegni di invalidità e accompagnamento. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

08 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

I DATI SULLE PENSIONI DI INVALIDITÀ

Mentre si discute ancora di età pensionabile e di allargamento dell’Ape social, Carlo Cottarelli riporta l’attenzione sulle pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento. L’ex commissario alla spending review dirige ora l’Osservatorio sui conti pubblici dell’Università Cattolica, che ha diffuso alcuni interessanti dati da cui emerge come “l’erogazione di tali prestazioni rifletta ancora logiche clientelari e non le effettive necessità della popolazione”. Cottarelli ha evidenziato come questo fenomeno sia “particolarmente odioso perché, oltre ad accrescere la spesa pubblica, sottrae risorse a chi avrebbe bisogno di maggiore assistenza da parte delle pubbliche amministrazioni”. Il Sir riporta altre dichiarazioni di Cottarelli, accompagnate da alcuni dati dell’Osservatorio. Per esempio, emerge che le prestazioni agli invalidi civili sono numericamente cresciute in maniera piuttosto rapida dal 2014. “Nella media del Paese c’erano 4.670 prestazioni di invalidità ogni 100mila abitanti nel 2014. Il numero è ora salito a 5.051, un aumento dell’8,2%. Stimiamo che la spesa per queste prestazioni sarà di circa 17,8 miliardi nel 2017, oltre 700 milioni in più rispetto al 2014”, ha detto Cottarelli.

Lo studio ha anche fatto emergere che l’incremento delle prestazioni è stato particolarmente forte nelle regioni “che già avevano un numero anomalo di prestazioni di invalidità”, come per esempio la Calabria. Ma dei valori particolarmente alti si sono avuti anche in Sardegna, Sicilia, Puglia e Umbria. Secondo Cottarelli, “per ridurre gli abusi occorrerebbe centralizzare le decisioni di erogazione delle prestazioni di invalidità e i successivi controlli, aumentando i poteri dell’Inps”.

LE RICHIESTE DELL'UGL

Martedì l’Ugl si è mobilitata contro le proposte del Governo sulle pensioni e Armando Valiani, Responsabile del sindacato per il Lazio, ha detto che l’obiettivo, incontrando i cittadini nelle piazze, è stato quello di “far capire ai pensionati, ai lavoratori, alle casalinghe ma soprattutto ai disoccupati giovani e meno che occorre mobilitarsi e fare fronte comune per indurre l’esecutivo nazionale a cambiare le norme previdenziali che, soprattutto oggi, penalizzano i lavoratori e impediscono ai giovani di poter acquisire in futuro un diritto fondamentale come quello della pensione”. NewTuscia.it riporta quelle che sono le richieste dell’Ugl all’esecutivo: bloccare e successivamente eliminare l’innalzamento dei requisiti pensionistici; estendere la flessibilità in uscita; riconoscere il valore universale della maternità e dei lavori di cura; prorogare e ampliare l’Ape social.

ESODATI E OPZIONE DONNA, IL NODO DEL CUMULO

Dalla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social Orietta Armiliato ricorda che ancora il cumulo contributivo gratuito non può essere utilizzato dalle italiane che desiderano accedere al regime sperimentale di pensionamento anticipato introdotto nel 2004. A suo modo di vedere la sperimentazione non potrà quindi dirsi conclusa fino a quando non sarà sanata questa ingiustizia. “Fino a quando questo non avverrà potremmo sostenere senza tema di smentita da parte di nessuno che lo Stato ha ottemperato solo parzialmente a una sua legge”, scrive Armiliato, aggiungendo che “le donne sono in credito e attendono emendamento alla Legge di Bilancio 2018 affinché questa stortura sia sanata in nome sia della giustizia, sia della buona politica”. Un post che è stato ripreso anche da Elide Alboni, che sulla pagina del Comitato licenziati o cessati senza tutele ha ricordato che l’impossibilità di usare il cumulo gratuito penalizza chi vorrebbe accedere all’ottava salvaguardia degli esodati.

