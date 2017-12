RIFORMA PENSIONI 2017/ Ape social, i dati della Cgil contro il Governo (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2017, oggi 9 dicembre. Ape social, i dati della Cgil contro il Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

09 dicembre 2017 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

APE SOCIAL, I DATI DELLA CGIL

L’Ape social finisce nel mirino della Cgil. L’Inps sta ancora riesaminando le domande che erano state presentate entro il 15 luglio alla luce degli indirizzi interpretativi forniti dal ministero del Lavoro. Secondo i dati dell’Inca riportati dal sito di Rassegna sindacale, ci sono ancora quasi 8.200 domande a riesaminare. Senza dimenticare che da metà luglio al 30 novembre ne sono state presentate oltre 16.900 nuove. Alcune delle quali sono però una duplicazione di quelle già presentate in precedenza e respinte dall’Inps. Resta il fatto che finora nessuno ha ricevuto la prestazione, anche in caso di accoglimento della domanda. “Il sospetto è che si avveri ciò che lo stesso Inps ha pronosticato, nell’ottobre scorso, in occasione dell'audizione alla Camera, quando, giocando di anticipo rispetto ai tempi, affermò che il 50% delle risorse stanziate per l’indennità Ape sociale e l’anticipo pensionistico in favore dei lavoratori precoci, anche dopo il riesame delle domande, sarebbe rimasto inutilizzato”, ha detto Morena Piccinini, Presidente del patronato Inca-Cgil.

Come se non bastasse, Enzo Cigna, responsabile dell’ufficio previdenza pubblica della Cgil, ha spiegato che “sulla base di quanto contenuto nell’emendamento alla legge di Bilancio sulle pensioni presentato dal governo, le risorse risparmiate nel 2017 non verranno reimpiegate”. Il Manifesto, oltre alle sue parole, riporta quelle di Roberto Ghiselli, Segretario confederale della Cgil, che ha evidenziato come i risparmi, più di 500 milioni di euro, sono superiori alle risorse stanziate dal Governo per il suo pacchetto di proposte. “Basta questo dato per confermare l’inconsistenza delle misure proposte al sindacato per la fase due del confronto sulle pensioni”, ha aggiunto.

LE NOVITÀ PER LA PENSIONE A 64 ANNI (E 7 MESI)

Una circolare Inps porta importanti novità, che Anna Giacobbe ha voluto ricordare con un post via Facebook. La Legge Fornero aveva previsto infatti che fosse possibile andare in pensione a 64 anni (diventati nel frattempo 64 anni e 7 mesi) se al 31 dicembre 2012 si avevano almeno 35 anni di contributi e 61 di età, oppure 36 anni di contributi e 60 di età. Nel caso delle donne, al 31 dicembre 2012 si dovevano avere almeno 20 anni di contributi e 60 di età. “Finalmente è stato chiarito pure che per maturare quel diritto sono utili anche ‘i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente del settore privato e di riscatto non correlato ad attività lavorativa’, insomma, per capirci, la maternità al di fuori del rapporto di lavoro e il riscatto dei periodi di servizio militare”, scrive la deputata dem. Che chiude il suo post facendo capire che questo importante risultato è stato raggiunto grazie anche all’impegno di Marialuisa Gnecchi, sua collega di partito e in commissione Lavoro.

RAMPELLI (FDI): AUMENTARE LE PENSIONI SOCIALI

Gli ultimi dati Istat diffusi in settimana hanno segnalato un aumento del rischio povertà tra gli italiani. Numeri che, secondo Fabio Rampelli, “impongono un totale cambiamento di approccio nelle politiche del lavoro e sociali”. A suo modo di vedere, infatti, “diciotto milioni di persone che scivolano verso l'indigenza e l'esclusione non hanno bisogno di un Bilancio elettorale a base di mancette. È necessario produrre ricchezza, incentivare le aziende, creare nuova occupazione, aumentare e allargare la soglia dei contribuenti diminuendo il peso fiscale, incrementare le pensioni sociali”. “I poveri 'costano', pesano nella nostra coscienza civile prima ancora che sul sistema economico e sanitario”, ha aggiunto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Parole, quelle sulle pensioni minime, che fanno pensare che il partito di Giorgia Meloni sia d’accordo con Silvio Berlusconi nell’alzare l’importo degli assegni.

