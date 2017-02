Pagamento pensioni 2017/ Calendario e date: oggi 1 febbraio erogato l'assegno del mese (Inps news)

PAGAMENTO PENSIONI 2017, DATA E CALENDARIO: OGGI 1 FEBBRAIO EROGATO L'ASSEGNO MENSILE (ULTIME NOTIZIE) - Avviene oggi 1 febbraio il pagamento delle pensioni 2017 per quanto riguarda il secondo mese dell'anno. Si tratta del primo giorno bancabile del mese, utile per l’erogazione dell’assegno pensionistico. Le novità che erano state previste per il 2017 sono state applicate solo lo scorso mese di gennaio visto che nel decreto Milleproroghe il Governo ha rimandato al prossimo anno la riforma del pagamento delle pensioni. Nel 2018 gli assegni saranno erogati il secondo giorno bancabile di ogni mese: così è stato anche il mese scorso ma così non sarà questo mese. Il pagamento delle pensioni è previsto infatti oggi 1 febbraio 2017. Lo slittamento che era stato previsto, ma che è poi saltato, aveva creato malumori tra i pensionati perché in questo modo il pagamento degli pensioni sarebbe avvenuto non a inizio mese. Inoltre ci sarebbe stata una differenze tra banche e Posta in quei mesi in cui il secondo giorno bancabile sarebbe caduto di sabato: la Posta avrebbe provveduto all'erogazione delle pensioni mentre in banca l'assegno si sarebbe potuto riscuotere solo il lunedì successivo.

PAGAMENTO PENSIONI 2017, DATA E CALENDARIO: I GIORNI DI EROGAZIONE (ULTIME NOTIZIE) - Pagamento delle pensioni 2017 al via in questo primo giorno di febbraio. I pensionati possono infatti riscuotere oggi l'assegno mensile. Il Governo ha rimandato la riforma dell'erogazione delle pensioni al prossimo anno e l’Inps ha confermato che il pagamento delle pensioni 2017 avverrà regolarmente il primo giorno bancabile di ciascun mese, come lo scorso anno. L’unica eccezione è avvenuta lo scorso mese: l'erogazione degli assegni è stato fatta il 3 gennaio, cioè il secondo giorno bancabile. Per i pagamenti dei prossimo mesi ecco il calendario con tutte le date del 2017: Marzo - Mercoledì 1 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Aprile - Sabato 1 - Primo giorno bancabile per Poste e Lunedì 3 - Primo giorno bancabile per banche; Maggio - Martedì 2 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Giugno - Giovedì 1 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Luglio - Sabato 1 - Primo giorno bancabile per Poste e Lunedì 3 - Primo giorno bancabile per banche; Agosto - Martedì 1 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Settembre - Venerdì 1 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Ottobre - Lunedì 2 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Novembre - Giovedì 2 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Dicembre - Venerdì 1 - Primo giorno bancabile per Poste e banche.

