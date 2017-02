RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ La proposta di Mentana per aiutare i giovani (ultime notizie live e news oggi 1 febbraio)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LA PROPOSTA DI MENTANA PER AIUTARE I GIOVANI (OGGI, 1 FEBBRAIO) Da tempo si discute di quanto l’innalzamento dell’età pensionabile possa influire negativamente sulle opportunità di lavoro dei giovani. Cesare Damiano, come anche i sindacati, lo scorso anno proponevano una riforma delle pensioni all’insegna della flessibilità proprio per far sì che ci fossero più posti di lavoro per i giovani. E anche Giuliano Poletti si trovava d’accordo su questo linea di pensiero, arrivando ad appoggiare quanto fatto emergere da uno studio dell’Inps: la Legge Fornero ha tolto lavoro ai più giovani. L’ex ministro del Lavoro ha voluto rispedire al mittente queste accuse proprio a inizio settimana, bollando come “modo vecchio e sbagliato di pensare” il ritenere che mandare in pensione delle persone possa liberare dei posti di lavoro. Enrico Mentana ha sul tema una posizione piuttosto chiara, che ha voluto ribadire ieri, dopo la pubblicazione dei dati Istat sul mercato del lavoro, attraverso un post su Facebook. Il direttore del Tg La7 ha voluto citare il caso dell’Anm che protesta per il mancato innalzamento dell’età pensionabile a 72 anni per tutti i magistrati, evidenziando che “se per tutti i ruoli portanti della nostra società la barra è innalzata oltre i 70 anni, quando mai ci sarà un ricambio generazionale in questo Paese?”. Mentana non chiede per forza una revisione dell’età pensionabile, ma qualcosa di diverso: “Ho già proposto tante volte una misura di equità e solidarietà generazionale: tutte le categorie che vogliono superare la barra generale dell'età pensionabile di 66,7 accettino da quel punto in poi un prelievo del 30% sugli emolumenti, da destinare all'assunzione per concorso di giovani. Così si tutelerebbero insieme presente e futuro”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. POLETTI RASSICURA: SULLE PENSIONI RISPETTEREMO I TEMPI Giuliano Poletti cerca di rassicurare gli italiani e i sindacati sulla riforma delle pensioni. Alle organizzazioni sindacali ha fatto infatti sapere che verrà ripreso il confronto sulla cosiddetta “fase due”, che riguarda in particolare gli aspetti della previdenza che hanno a che fare con i giovani. Inoltre, a margine di un incontro organizzato ieri dal Partito democratico, ha detto ai giornalisti che “sulle pensioni rispetteremo i tempi e quindi predisponiamo i decreti di attuazione della Legge di bilancio così come sono previsti”. Senza citare le voci di possibili rinvii delle misure previdenziali per far fronte alla richiesta europea di un manovra aggiuntiva, Poletti ha detto che “Ape, Ape social, cumulo, quattordicesima: tutte le cose che sono previste in Legge di bilancio le faremo partire puntualmente secondo quanto la Legge di bilancio prevede”. Non sembrerebbero quindi esserci “tentennamenti” o “ripensamenti” sulla riforma delle pensioni, almeno da parte di Poletti.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. L'IPOTESI DI UNA "MARCIA INDIETRO" DEL GOVERNO SULLE PENSIONI Si avvicina il termine per rispondere alla lettera con cui la Commissione europea ha chiesto all’Italia una manovra correttiva per mettere in sicurezza i propri conti pubblici. E secondo quanto scrive Il Manifesto, il ministero dell’Economia avrebbe valutato diverse ipotesi che vanno “dai tagli di spesa (lineari e alla ricerca di sprechi, magari sulle partecipate pubbliche), anticipando alcune misure previste per il 2018, alla marcia indietro su alcune agevolazioni fiscali già annunciate o comunque esistenti (sulle pensioni o le famiglie)”. Dunque torna a riaffacciarsi lo spettro di un intervento sulla riforma delle pensioni, anche perché il Governo non ha di fatto mai smentito i rumors in questa direzione emersi nei giorni scorsi. Una delle ipotesi in questo senso era quella di un rinvio dell’aumento delle quattordicesime, criticato anche dal Presidente dell’Inps Tito Boeri.

