CONCORSI PUBBLICI 2017/ Forze Armate: Esercito, Polizia. Requisiti e scadenza (oggi, 10 febbraio)

CONCORSI PUBBLICI 2017: BANDI FORZE ARMATE, REQUISITI E SCADENZA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 10 FEBBRAIO) - Nuovi concorsi pubblici 2017 sono stati banditi nell’Esercito Italiano; sono infatti disponibili bandi per l’Esercito e per la Polizia di Stato. E' stata bandita una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la nomina di Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell’Esercito: a) concorso per la nomina di 10 Tenenti nel ruolo normale del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito così ripartiti: n. 4 posti per laureati in Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM 35) con abilitazione all’esercizio della professione; n. 1 posto per laureati in Scienza e ingegneria dei materiali (LM 53); n. 1 posto per laureati in Ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27); n. 2 posti per laureati in Ingegneria elettronica (LM 29); n. 1 posto per laureati in Ingegneria informatica (LM 32); n. 1 posto per laureati in Scienze chimiche (LM 54); b) concorso per la nomina di 5 Tenenti nel ruolo normale del Corpo Sanitario dell’Esercito così ripartiti: n. 1 posto per laureati in Medicina e chirurgia (LM 41) con abilitazione all’esercizio della professione; n. 4 posti per laureati in Medicina veterinaria (LM 42) con abilitazione all’esercizio della professione; c) concorso per la nomina di 6 Tenenti nel ruolo normale del Corpo di Commissariato dell’Esercito così ripartiti: n. 3 posti per laureati in Scienze dell’economia (LM 56); n. 3 posti per laureati in Giurisprudenza (LMG/01).

Per presentare domanda per questi concorsi pubblici 2017 i candidati non devono aver superato il giorno del compimento del: 40° anno di età, se Ufficiali in ferma prefissata dell’Esercito, della Marina Militare o dell’Aeronautica Militare che hanno completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento, ai sensi dell’articolo 653, comma 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 34° anno di età, se Ufficiali in ferma prefissata dell’ Arma dei Carabinieri che hanno completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento, ai sensi dell’articolo 653, comma 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 32° anno di età, se non appartenenti alle predette categorie. La domanda dovrà essere inviata entro il 2 marzo. Per maggiori informazioni clicca qui.

CONCORSI PUBBLICI 2017: COMUNE MILANO, NUOVI BANDI. REQUISITI E SCADENZA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 10 FEBBRAIO) - Sono in arrivo nuovi concorsi pubblici 2017 anche al Comune di Milano. Sono previste assunzioni di 178 nuove figure da inserire a tempo indeterminato, come riportato da Concorsipubblici.net. Le assunzioni saranno effettuate tramite passaggio diretto dei dipendenti e tramite selezioni pubbliche. I posti di lavoro disponibili sono: n. 15 Istruttori Direttivi dei Servizi Economico Finanziari – categoria D – posizione giuridica D1; n. 2 Conservatori dei Beni Culturali – categoria D – posizione giuridica D3; n. 6 Istruttori dei Servizi Culturali – categoria C – posizione giuridica 1; n. 13 Istruttori Direttivi dei Servizi Tecnici – categoria D – posizione giuridica D1; n. 27 Istruttori Direttivi dei Servizi Informativi – categoria D – posizione giuridica D1; n. 3 Istruttori Direttivi dei Servizi Culturali (Ambito Sicurezza Musei e Sedi Espositive) – categoria D – posizione giuridica 1; n. 8 Funzionari dei Servizi Amministrativi – categoria D – posizione giuridica D3; n. 13 Istruttori dei Servizi Amministrativi – categoria C – posizione giuridica 1; n. 8 Collaboratori dei Servizi Tecnici – categoria B – posizione giuridica B3; n. 8 Funzionari di Servizi Tecnici – categoria D – posizione giuridica D3; n. 7 Funzionari dei Servizi Economico Finanziari – categoria D – posizione giuridica D3; n. 34 Collaboratori dei Servizi Amministrativi – categoria B – posizione giuridica B3; n. 19 Istruttori Direttivi dei Servizi Amministrativi – categoria D – posizione giuridica D1; n. 4 Avvocati – categoria D – posizione giuridica D3; n. 1 Istruttore Direttivo dei Servizi Amministrativi Area Relazioni Internazionali – categoria D – posizione giuridica D1; n. 10 Funzionari dei Servizi Informativi – categoria D – posizione giuridica D3. Per tutte le informazioni su requisiti e scadenze di questi concorsi pubblici 2017 clicca qui.

© Riproduzione Riservata.