CONTRATTI STATALI / Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: Pa, lunedì incontro Madia-sindacati (ultime notizie oggi 10 febbraio 2017)

CONTRATTI STATALI, LUNEDÌ IL TAVOLO MINISTERO-SINDACATI (OGGI, 10 FEBBRAIO 2017) - Dopo mesi di attesa viene finalmente convocato il secondo e forse decisivo tavolo ministero-sindacati sul tema dei contratti statali, della riforma Madia sulla Pubblica Amministrazione e dell’intero rinnovo del comparto statali. Dopo la definizione dello scorso 30 novembre, il Ministro Madia ha deciso di riconvocare alla vigilia del decreto legge in uscita tra qualche giorno per definire, forse in maniera ultimata, la questione statali. Con una nota Palazzo Vidoni convoca tutte le confederazioni sindacali di Cgil, Cisl e Uil: lunedì 13 febbraio si terrà il tavolo tanto atteso di confronto tra il ministero della Pubblica Amministrazione e i sindacati. I temi sono sempre gli stessi: il pubblico impiego, il problema licenziamenti e “furbetti”, il rinnovo dei contratti e l’aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici. La riapertura della contrattazione segna finalmente un segnale distensivo dopo lo stallo generato dalla caduta del governo e dalla bocciatura della riforma costituzionale.

CONTRATTI STATALI, L'ACCORDO SUGLI 85 EURO E LA TRATTATIVA IN STALLO (OGGI, 10 FEBBRAIO 2017) - E' sempre più infuocato l'iter per il rinnovo dei contratti statali con la trattativa all'Aran che non decolla e i sindacati che rivendicano nei confronti del governo l'intesa siglata lo scorso 30 novembre. Le parti sociali chiedono che i tempi siano accorciati e che si passi al tavolo che deve definire quanto stabilito nell'accordo quadro, cioè un aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici di 85 euro medi lordi. Negli ultimi giorni poi il ministro della ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia ha annunciato un decalogo per i licenziamenti dei dipendenti pubblici. Contro il decalogo si è scagliata non solo la Uil ma anche l'Ugl. Augusto Ghinelli, segretario confederale dell’Ugl, ha infatti dichiarato che “il decalogo per i licenziamenti suona come una vera e propria beffa ai danni dei lavoratori e dei sindacati firmatari dell’accordo siglato il 30 novembre: ancora una volta, assistiamo all’ennesima “trovata punitiva” per colpa di poche decine di furbetti che, questo Governo, ritiene rappresentanti di tutta la categoria. A tale azione è necessario opporsi con fermezza”. Sulla trattativa per i contratti statali il sindacalista ha aggiunto che “dopo oltre sette anni di vacanza contrattuale l’intero comparto auspicava più che in una punizione al rinnovo di un Ccnl che avrebbe reso finalmente giustizia economica e professionale alla stragrande maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori onesti della Pubblica amministrazione”.

