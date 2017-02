RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ Ape social, lavoratori precoci, Opzione donna: Gelmini favorevole alla proroga (Oggi 10 febbraio ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. GELMINI FAREVOLE ALLA PROROGA DI OPZIONE DONNA (OGGI, 10 FEBBRAIO) Per le tante italiane che sperano in una proroga di Opzione donna arrivano importanti dichiarazioni da parte di Mariastella Gelmini, che fanno seguito a quelle di Renata Polverini e che sembrano mostrare un atteggiamento unitario di Forza Italia per una riforma delle pensioni che contempli l’estensione del regime di accesso anticipato alla pensione per le donne che hanno versato almeno 35 anni di contributi. L’ex ministro dell’Istruzione ha infatti evidenziato, come aveva fatto la collega Polverini, che vi potrebbero essere importanti risorse avanzate rispetto a quelle stanziate per Opzione donna alla fine del 2015. E dunque, a suo modo di vedere, si potrebbe “allargare la platea delle potenziali beneficiarie anche al 2018”. Inoltre, a suo modo di vedere Opzione donna consente alle casse pubbliche di avere un risparmio e quindi ci sarebbe un motivo in più per pensare a una sua estensione. È noto tuttavia che questo risparmio sarebbe nel lungo termine, mentre nel breve ci sarebbe un costo da sostenere, ragione che è parsa sinora essere alla base del blocco di ogni proroga di Opzione donna. In ogni caso la Gelmini ha voluto ringraziare la Polverini “per aver acceso un faro sulla previdenza italiana e in particolare sull'Opzione donna”. Secondo quanto riporta BlastingNews, ha inoltre detto che “dopo la notizia di un basso ricorso al part time agevolato per favorire i lavoratori prossimi alla pensione, Opzione Donna rappresenta la migliore modalità per ripensare il nostro sistema previdenziale, attraverso interventi strutturali anche - ha concluso la Gelmini - con l'impiego delle risorse inutilizzate per interventi settoriali”. Vedremo se ci sarà un’iniziativa specifica di Forza Italia relativa proprio a Opzione donna.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL MESSAGGIO DEI LAVORATORI PRECOCI PER GIULIANO POLETTI (OGGI) Sperando che un cambiamento nella riforma delle pensioni possa favorire anche chi come lui lavora da quando è giovane, ma ancora non vede vicina la quiescenza, uno dei lavoratori precoci ha deciso di scrivere una lettera a Giuliano Poletti, spiegando in particolare il perché dell’avversione al prepensionamento di sette anni di lavoratori del settore bancario. “Se questa possibilità fosse finanziata solo dal loro fondo speciale per i prepensionamenti avrei da ridire soltanto che con 35 anni di contributi, o poco più, i bancari potrebbero andare in pensione e riceverla dall’Inps, ma lo Stato sta contribuendo a questo con circa 650 milioni di euro. Quindi ancora una volta saranno i nostri soldi che andranno a beneficio delle banche e dei bancari”, scrive Andrea detto Il Toscano mettendo in copi anche Cesare Damiano e Tito Boeri. Al ministro del Lavoro arriva quindi un consiglio: “Mi permetto di suggerirle di vedere fin da ora cosa sarà scritto nei decreti attuativi di Maggio, chiedendo espressamente di allargare la platea dei 41 anni senza penalizzazioni e senza vincoli di età. Questo chiaramente non ha il carattere di ultimatum, ma di un serio consiglio”. Il perché è presto detto: molti lavoratori precoci sono esasperati e il loro malcontento potrebbe non trovare più sfogo in forme di protesta “urbane”. In questo senso Andrea avvisa anche il ministro che i lavoratori precoci torneranno in piazza a Roma. Chissà se per allora ci saranno state delle novità positive per chi da tempo chiede di poter accedere alle pensione dopo 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica e senza penalizzazioni.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL RISCHIO "FURBETTI" DELL'APE SOCIAL (OGGI) Con la riforma delle pensioni c’è il rischio che qualcuno faccia il “furbetto”. Un servizio della trasmissione diMartedì ha infatti spiegato che chi accederà all’Ape social potrà poi comunque lavorare, purché, ha detto Enzo De Fusco, Coordinatore scientifico della Fondazione Studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoratori, resti nei limiti di reddito annuale previsti dalla legge, ovvero 8.000 euro per il lavoro dipendente e 4.800 euro per quello autonomo. In questo modo, si potrà per esempio lavorare part-time per 600 euro al mese, cui aggiungere i 1.500 euro di Ape social: una cifra superiore sia allo stipendio precedente che a quanto si incasserà una volta in pensione. Ci possono essere quindi dei “furbetti”, ha spiegato De Fusco: qualcuno che lavora part-time può chiedere l’Ape social e farsi poi riassumere part-time, magari dalla stessa azienda, riuscendo di fatto a guadagnare tre volte tanto.

