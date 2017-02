CONCORSI PUBBLICI 2017/ Friuli Venezia Giulia, 40 posti per ostetrica. Requisiti e scadenza (oggi, 11 febbraio)

CONCORSI PUBBLICI 2017: 40 OSTETRICHE FRIULI, REQUISITI E SCADENZA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 11 FEBBRAIO) - Tra i concorsi pubblici 2017 c'è anche quello bandito dall'Egas, l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi della Regione Friuli Venezia Giulia. Sono stati infatti riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 40 posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica/o, categoria D da assegnare agli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli-Venezia Giulia. Le domande, accompagnate dal consenso del trattamento di dati personali, devono essere redatte su apposito modulo online e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di 10,33 euro sul conto corrente postale n. 1027722501 (IBAN IT20Z0760112300001027722501) intestato all'E.G.AS. Servizio di tesoreria. I termini per la presentazione della domanda di partecipazione per questo concorso scadono il prossimo 16 febbraio. Il testo integrale del bando di riapertura termini, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, e' stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 21 dicembre 2016.

Clicca qui per tutti i dettagli.

CONCORSI PUBBLICI 2017: POSTI ASL LECCE, REQUISITI E SCADENZA (ULTIMI NOTIZIE OGGI, 11 FEBBRAIO) - Sono stati banditi concorsi pubblici 2017 sempre nel settore della Sanità anche in Puglia. Una selezione pubblica è stata infatti indetta dall'Asl di Lecce. Si tratta di un concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 7 Collaboratori Professionali Sanitari – Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. Per partecipare alla selezione sono questi i requisiti richiesti: Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro o Diploma universitario di Tecnico della Prevenzione – conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs 30/12/92 n. 502 e s.m.i, ovvero i diplomi e gli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti ex Decreto 27 luglio 2000, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici. Ci sono ancora cinque giorni di tempo per inviare la domanda di partecipazione per questo concorso: il termine ultimo per l'invio è infatti il prossimo 16 febbraio. Clicca qui per tutte le informazioni.

