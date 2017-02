RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ Ape e Opzione donna, una variante per la pensione anticipata? (Oggi 11 febbraio ultime notizie live e news)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. L’USB PRONTA A UNO SCIOPERO PER LE DONNE (OGGI, 11 FEBBRAIO) Governo e sindacati si troveranno per parlare di riforma delle pensioni il 21 febbraio. Sembra improbabile che si possa arrivare già a qualche forma di intesa o alla promessa di interventi capaci di scongiurare lo sciopero che l’Usb ha proclamato per l’8 marzo. Un’agitazione di 24 ore per rispondere all’appello del movimento delle donne “Non una di meno”. Sul tavolo non ci sono infatti misure particolari per le donne, anche se l’ex sottosegretario Tommaso Nannicini aveva parlato delle possibilità di introdurre una variante dell’Ape simile a Opzione donna, in modo che vi fosse la possibilità per le italiane di accedere alla pensione anticipata, in cambio ovviamente di una decurtazione dell’assegno. L’Unione sindacale di base, tra le ragioni dello sciopero, segnala il fatto che “non se ne può più delle discriminazioni salariali di genere fatte di livelli contrattuali più bassi, di una retribuzione fino al 20% inferiore a quella degli uomini a parità di mansione, di ricorso massiccio al part time involontario, di lavori non qualificati nonostante una maggiore scolarizzazione, di richiesta di dimissioni in bianco all'atto dell'assunzione, di maggiori contratti atipici e precari da giovani e di pensioni da fame in vecchiaia”. In questo senso però forse il Governo qualcosa lo potrebbe fare, dato che la cosiddetta fase due del confronto con i sindacati è chiamata a esaminare proprio la possibilità di cambiare il sistema pensionistico per i giovani, di modo che non vengano penalizzati dalle carriere tardive e discontinue. Un occhio di riguardo, in un simile intervento, lo si potrebbe avere per le donne, tra i soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. SALVINI CONTRO LA FORNERO: CANCELLEREMO LA SUA LEGGE INFAME (OGGI) Matteo Salvini attacca ancora Elsa Fornero e la sua riforma delle pensioni. Il Segretario federale della Lega Nord, commentando alcune recenti dichiarazioni dell’ex ministro del Lavoro, scrive in un post su Facebook: “Ancora parla… La Fornero dice che non mi perdona... Io credo, invece, che a non perdonare lei siano milioni di italiani rovinati dalla sua legge infame, che cancelleremo non appena saremo al governo. #votosubito”. A questo proposito va ricordato che ieri lo stesso Salvini, ospite della trasmissione L’aria che tira, aveva detto che sarebbe stato pronto a votare l’indomani stesso la proposta di legge di Cesare Damiano per riuscire a cambiare la Legge Fornero. Legge che la Lega Nord ha provato anche a cancellare raccogliendo le firme per un apposito referendum. Che è stato però poi dichiarato non ammissibile dalla Corte Costituzionale.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. BARBAGALLO (UIL) CHIEDE LA STAFFETTA GENERAZIONALE (OGGI) Carmelo Barbagallo torna a insistere sulla necessità di nuovi interventi sulla riforma delle pensioni, come per esempio la staffetta generazionale, di modo che non ci siano persone costrette a fare lavori molto proibitivi oltre una certa età, basti pensare al settore edile, e che i giovani trovino un’occupazione stabile, capace anche di aiutarli a decidere di mettere su famiglia. A tale proposito, il Segretario generale della Uil, ha detto che “stiamo insistendo per farci convocare dal Governo per realizzare la seconda fase. In particolare pensando a quei giovani che fanno lavori non sempre continuativi, cercando di garantire loro una base contributiva per dare loro una pensione decente quando saranno anziani”. Il Governo, attraverso il ministro Poletti, ha dato la sua disponibilità a riaprire il confronto. Ora non resta che vedere quando ciò avverrà.

