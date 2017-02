CONCORSI PUBBLICI 2017 / Anpal, lavoro per 1000 tutor scolastici: requisiti e scadenza (Oggi, 12 febbraio 2017)

CONCORSI PUBBLICI 2017, 1000 TUTOR ALL'ANPAL: REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 12 FEBBRAIO 2017) - Tra i concorsi pubblici 2017 si inserisce anche la selezione annunciata dall’Anpal, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro che, come riporta Concorsipubblici.net, darà il via a un concorso per nuovi tutor da inserire nelle scuole superiori e nelle Università per orientare al lavoro gli studenti. Sono previste 1000 assunzioni. Il progetto prevede l’inserimento dei tutor nelle scuole per aiutare gli studenti ad individuare sbocchi lavorativi. E’ previsto l’inserimento di un tutor ogni 5 istituti. Si tratta di una nuova figura che cercherà di mettere in contatto gli studenti con il mondo del lavoro. Le risorse selezionate saranno inserite in un percorso di formazione in modo da fornire loro una preparazione soddisfacente. L’obiettivo dell'Anpal è quello di puntare sui giovani che hanno delle competenze nel settore della formazione e dell’orientamento. L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro SpA è una società totalmente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

CONCORSI PUBBLICI 2017, TRENTO, POSTI INSEGNANTE LINGUE STRANIERE : REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 12 FEBBRAIO 2017) - Altri concorsi pubblici 2017 nel settore scuola sono stati banditi a Trento. E' stato infatti pubblicato un bando, per titoli ed esami, per posti di insegnante di lingue straniere. Si tratta di una selezione per la copertura di 230 posti a tempo indeterminato e per eventuali assunzioni a tempo determinato per l'insegnamento delle lingue straniere inglese e tedesco nella scuola primaria della provincia. Ecco come sono ripartiti i posti messi a concorso: 150 per la lingua straniera Inglese; 80 per la lingua straniera Tedesco. Il 30 % dei posti messi a concorso per ciascuna lingua straniera è inoltre riservato ai militari volontari delle forze armate che risultino eventualmente inseriti nella graduatoria finale. Le graduatorie formate in seguito a questo concorso avranno validità per i tre anni scolastici successivi all'anno scolastico della loro approvazione e saranno utilizzate anche per le assunzioni a tempo determinato. Per partecipare al concorso deve essere inviata la domanda di partecipazione entro il 15 febbraio 2017.

