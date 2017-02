CONTRATTI STATALI/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: verso il confronto governo-sindacati (ultime notizie oggi 12 febbraio 2017)

CONTRATTI STATALI, DOMANI IL CONFRONTO TRA GOVERNO E SINDACATI (OGGI, 12 FEBBRAIO 2017) - Dopo due mesi e mezzo riparte il confronto sul rinnovo dei contratti statali? Lo scorso 30 novembre infatti il ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia e Cgil, Cisl e Uil hanno firmato l'accordo politico per l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici. Gli stipendi sono fermi dal 2009 e in quell'occasione i sindacati hanno espresso un giudizio positivo, sottolineando come l'intesa fosse la ripresa della contrattazione. La trattativa vera e propria, dopo aver siglato l'accordo quadro, sarebbe dovuta proseguire all'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni: il confronto tra governo e sindacati non è però proseguito. Nel mezzo ci sono state le vicende politiche che hanno visto la caduta del governo Renzi, a inizio dicembre dopo l'esito negativo del voto al referendum costituzionale, e la formazione di un nuovo Esecutivo. La conferma di Marianna Madia alla guida del Ministero della Pubblica amministrazione era sembrata una garanzia di continuità e la stessa Madia aveva assicurato a Natale, a chi glielo chiedeva via Twitter, che il lavoro per il rinnovo dei contratti statali stava proseguendo. Ma all'Aran nel nuovo anno ci sono stati solo incontri interlocutori con le parti sociali. E negli ultimi giorni i sindacati, in particolare la Uil, hanno chiesto al governo Gentiloni il rispetto dell'accordo firmato sotto il governo Renzi per l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici. Vedremo che cosa uscirà dall'incontro previsto per domani 13 febbraio. Il Segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, ha sottolineato che il sindacato è pronto al confronto con il governo sui contratti statali.

© Riproduzione Riservata.