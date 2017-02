RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ Oggi 12 febbraio. Poletti: nessuna modifica all’Ape social (ultime notizie live e news)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. POLETTI: NESSUNA MODIFICA ALL’APE SOCIAL (OGGI, 12 FEBBRAIO) Governo e sindacati torneranno a parlare di riforma delle pensioni martedì 21 febbraio. E in vista di questo importante incontro, Giuliano Poletti ha spiegato che l’obiettivo è quello di “aprire la discussione sulla fase due della riforma previdenziale e ad affrontare i temi delle pensioni dei giovani lavoratori, in particolare quelli con carriere discontinue”. Intervistato da Il Corriere della Sera, il ministro del Lavoro ha spiegato che i giovani hanno pagato l’innalzamento dell’età pensionabile della Legge Fornero sulle pensioni, che ha contribuito, insieme alla crisi, a togliere loro opportunità di lavoro. “Per invertire la tendenza c’è bisogno di crescita dell’economia e di introdurre la flessibilità in uscita sulle pensioni, come il governo sta facendo”, ha detto Poletti. Il quale ha anche affrontato il tema dell’Ape social, che dovrà partire a maggio, specificando che non ci potranno essere modifiche rispetto alle platee già individuate. “Noi dobbiamo applicare la legge con un decreto che sarà emanato entro i primi di marzo. Le categorie ammesse all’Ape agevolata sono definite dalla legge, così come la percentuale per l’invalidità civile. Non possiamo modificare queste cose con un provvedimento applicativo. Le soluzioni che abbiamo trovato nell'ambito della riforma pensioni, d’intesa coi sindacati, sono un punto di equilibrio tra equità, flessibilità e vincoli di bilancio”, ha spiegato, chiudendo di fatto la porta alle richieste arrivate anche dagli stessi sindacati per rivedere alcuni punti dell’Anticipo pensionistico. Enrico Marro ha anche rivolto a Poletti una domanda sulle proteste dei lavoratori precoci per il finanziamento dei prepensionamenti dei bancari garantito dallo Stato: “Il governo ha cercato di fare un’operazione larga, inclusiva. C’è l’Ape, ma anche l’uscita anticipata per i precoci, la 14esima, la no tax area, il cumulo gratuito. Il tutto cercando di non mettere determinate categorie di lavoratori contro altre. Peraltro, la spesa per i dipendenti delle banche è spalmata su cinque anni”, è stata la risposta.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. INPS, NIENTE INTERESSI PER LE RATE DI RICONGIUNGIMENTO DEI CONTRIBUTI (OGGI, FEBBRAIO) Buone notizie per i liberi professionisti che, usufruendo della rateizzazione degli oneri, intendono ricongiungere i contributi di diversi periodi lavorativi (cosa diversa dal cumulo contributivo gratuito inserito nella riforma delle pensioni). L’Inps ha infatti comunicato con una circolare che, essendo stato il tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo misurato dall’Istat negativo per il 2016, non sarà applicato alcun interesse sulle rate alle domande presentate nel corso dell’anno. Come ricorda pensionioggi.it, a essere interessati da questa novità sono i liberi professionisti che intendono trasferire i contributi versati all’Inps o ad altra cassa professionale in quella in cui sono iscritti o viceversa. Data l’onerosità della ricongiunzione, il fatto che non ci siano interessi da versare rende l’operazione più interessante e vantaggiosa.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE DAL PRIMO MAGGIO: NUOVO VERTICE (OGGI, FEBBRAIO) – Il Governo Gentiloni sta dando seguito a quanto fatto dal precedente esecutivo occupandosi del pacchetto della riforma delle pensioni approvate all’interno dell’ultima Legge di Stabilità che peraltro è stato l’ultimo atto di Matteo Renzi prima di presentare le proprie irrevocabili dimissioni. In particolare il Governo si sta occupando dei decreti attuativi per mezzo dei quali l’anticipo pensionistico (Ape) e tutte le altre novità, saranno a tutti gli effetti opzionabili dai lavoratori a partire dall’1 maggio. A tal proposito il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, ha fatto diffondere nelle ultime ore un comunicato ufficiale con il quale è stato annunciato un incontro in data 21 febbraio con i rappresentanti delle tre principali sigle sindacali (Cgil, Cisl e Uil) per parlare dei decreti attuativi ma anche di altre possibili ambiti dove prevedere nuovi interventi a favore di pensionati oppure di lavoratori in procinto di entrare nel sistema previdenziale. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.

