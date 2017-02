CONTRATTI STATALI/ Aumento e rinnovo stipendi dipendenti pubblici: Testo Unico PA, oggi l’incontro Madia-Sindacati (ultime notizie 13 febbraio 2017)

CONTRATTI STATALI, INCONTRO SINDACATI-GOVERNO (OGGI, 13 FEBBRAIO 2017) - Arriva finalmente il tanto atteso incontro tra Governo e sindacati sui temi del rinnovo contatti statali, sull’approvazione del Testo Unico sul pubblico impiego e in generali su tutti i nodi aperti della Pubblica Amministrazione. Il secondo appuntamento così importante, dopo quello propizio dello scorso 30 novembre, vede ancora gli stessi protagonisti nonostante il cambio di governo: sarà sempre il ministro Pa Marianna Madia con i tecnici dell’Aran ad incontrare le sigle sindacali principali per provare a raggiungere un accordo sul tema dei dipendenti pubblici, dagli stipendi fino all’ultimata grande riforma della Pa. Il rinnovo tanto discusso dei contratti con l’aumento medio ancora da fissare sarà il nucleo delle trattative; non da meno il Teso Unico sui licenziamenti, che pretendono numerose novità importanti sottoposte al giudizio e alla mediazione dei sindacati. Come riporta l’Ansa, «Verranno infatti intensificati i controlli per chi resta a casa in continuità di un fine settimana o di giornate festive, in determinati periodi di lavoro intenso nei quali è necessario assicurare continuità all'erogazione dei servizi all'utenza (ad esempio per scadenze fiscali); i contratti stabiliranno le sanzioni disciplinari. Inoltre le verifiche fiscali relative alle assenze per malattia saranno accentrate presso l'Inps, le fasce orarie di reperibilità saranno armonizzate e i controlli avranno cadenza sistematica e ripetitiva».

CONTRATTI STATALI, AUMENTI STIPENDI IN BASE AL MERITO? (OGGI, 13 FEBBRAIO 2017) - Nei contratti statali e nel rinnovo degli stipendi dei dipendenti pubblici, la giornata di oggi non sarà importante solo per l’incontro tra governo e sindacati, ma anche per la definizione degli ultimi dettagli della Riforma PA di Marianna Madia. Tra le varie anticipazioni del decreto che dovrà uscire entro metà febbraio, al più inizio marzo, l’Ansa ha confermato quanto si attendeva già dal primo tavolo sigle-Governo Renzi, ovvero una particolare “postilla” nel contratto degli statali. In sostanza addio al “6 politico” ovvero gli aumenti degli stipendi PA non saranno più garantiti in equa misura a tutti, ma differenziati in base al merito. Gli aumenti saranno proporzionati ai risultati da raggiungere in base ad obiettivi precisi e ad essere premiate saranno le “squadre”: questo ovviamente dovrà essere confermato, e domani nel confronto sarà certo uno dei temi più dibattuti, anche per capire se effettivamente la Riforma conterrà misure ben specifiche su tale “svolta” verso il merito.

