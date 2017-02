Concorsi Pubblici 2017 / Servizio Civile Toscana: bando 1021 giovani, requisiti e scadenza (Oggi, 13 febbraio)

CONCORSI PUBBLICI 2017, SERVIZIO CIVILE TOSCANA, BANDO, REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 13 FEBBRAIO 2017) - Si è aperto a febbraio un nuovo bando di concorsi pubblici questa volta regionale, in particolare per la Toscana: si tratta del Servizio Civile Regionale che mette in palio un bando per 1021 giovani da avviare ai vari progetti legati alla pratica sociale e civile già presenti sul suolo toscano. Il bando è permesso grazie al progetto GiovaniSì con fondi europei che prevede elementi già fissati: i giovani selezionati svolgeranno un periodo di Servizio Civile, dalla durata di 8 mesi, presso enti quali associazioni del terzo settore, amministrazioni pubbliche, cooperative, con un contributo mensile di 433,80 euro. Va ricordato come la presentazione ultima della domanda di iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 3 marzo 2017; possono presentare la propria candidatura i giovani che, alla data di presentazione della domanda, corrispondono ai requisiti stabiliti dal regolamento pubblicato sul portale GiovaniSì. «regolarmente residenti in Italia; in età compresa fra i 18 e 29 anni (compiuti); inoccupati, inattivi o disoccupati (vedi dl 150/2015 ) in possesso di idoneità fisica. Tutti i requisiti, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti sino al termine del servizio». Inoltre, non possono presentare domanda coloro che abbiano già svolto o stiano svolgendo il servizio civile (regionale o nazionale) o che abbiano avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo con l’ente che realizza il progetto.

CLICCA QUI PER LA DOMANDA AL SERVIZIO CIVILE TOSCANA

CONCORSI PUBBLICI 2017, DIRIGENTI SCOLASTICI, ATTESA E PROVE (OGGI, 13 FEBBRAIO 2017) - Tra i concorsi pubblici 2017 c'è attesa per quello per i dirigenti scolastici che, secondo quanto riportato da OrizzonteScuola, dovrebbe essere pubblicato entro il mese di febbraio. I posti messi a concorso potrebbero essere 1.500, sarà il Ministero dell’Economia a decidere. Il regolamento dovrà essere pubblicato in Gazzetta ufficiale e dovrà ottenere il visto della Corta dei Conti. Poi si passerà al bando che dovrà avere il consenso del Ministero dell’economia e del Ministero della Funzione pubblica. E' questo il lungo iter prima che possa essere bandito questo concorso che dovrà selezionare i nuovi dirigenti che dovranno coprire i posti vacanti per l’inizio del prossimo anno scolastico. I candidati dovranno affrontare una prova preselettiva, uno scritto, un orale e 4 mesi di corso. Le prove del concorso dirigenti, se partiranno a marzo dovranno concludersi quindi entro maggio in modo da consentire ai partecipanti di poter effettuare i 4 mesi di corso ed entrare in servizio in tempo per l'inizio del nuovo anno scolastico

