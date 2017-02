RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ Ultime notizie Ape: Inps, il peso delle malattie degli italiani (Oggi 13 febbraio e news)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. INPS, IL PESO DELLE MALATTIE DEGLI ITALIANI (OGGI, 13 FEBBRAIO) La riforma delle pensioni incide certamente sui costi del sistema previdenziale. Ma a quanto pare anche lo stato di salute degli italiani porta a peggiorare i conti dell’Inps. Massimo Piccioni, coordinatore generale Medico Legale dell'Inps Roma, ha infatti fatto notare che le malattie cardiovascolari non causano dei costi indiretti per il Sistema sanitario nazionale, ma anche per il sistema previdenziale “che è responsabile di fornire prestazioni assistenziali e previdenziali a tutte le persone affette da patologie e che eroga pensioni di inabilità ed assegni di invalidità”. Piccioni ha messo in evidenza, secondo quanto riporta Adnkronos, che le malattie del sistema cardiocircolatorio sono la seconda causa di invalidità previdenziale dopo le malattie oncologiche. “Sul versante assistenziale, che riguarda invece i cittadini di tutte le età e non solo in età lavorativa, le malattie cardiovascolari rappresentano la quarta causa di morte”, ha poi aggiunto, ricordando che l’invalidità previdenziale comporta una spesa di circa 10 miliardi di euro l’anno, che salgono a 16 se si considera l’invalidità assistenziale.

Tuttavia questi stessi dati non tengono conto dei lavoratori pubblici e dunque la spesa reale è certamente più significativa. “In questo contesto è fondamentale considerare che, a costi invariati, è possibile una redistribuzione delle risorse a favore di una maggiore allocazione sul versante della prevenzione, come investimento volto ad evitare l’invalidità”, ha evidenziato Piccioni, ricordando che l’Inps è quindi favorevole a questa redistribuzione di risorse.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. POLETTI: NESSUNA MODIFICA ALL’APE SOCIAL (OGGI, 13 FEBBRAIO) Governo e sindacati torneranno a parlare di riforma delle pensioni martedì 21 febbraio. E in vista di questo importante incontro, Giuliano Poletti ha spiegato che l’obiettivo è quello di “aprire la discussione sulla fase due della riforma previdenziale e ad affrontare i temi delle pensioni dei giovani lavoratori, in particolare quelli con carriere discontinue”. Intervistato da Il Corriere della Sera, il ministro del Lavoro ha spiegato che i giovani hanno pagato l’innalzamento dell’età pensionabile della Legge Fornero sulle pensioni, che ha contribuito, insieme alla crisi, a togliere loro opportunità di lavoro. “Per invertire la tendenza c’è bisogno di crescita dell’economia e di introdurre la flessibilità in uscita sulle pensioni, come il governo sta facendo”, ha detto Poletti. Il quale ha anche affrontato il tema dell’Ape social, che dovrà partire a maggio, specificando che non ci potranno essere modifiche rispetto alle platee già individuate. “Noi dobbiamo applicare la legge con un decreto che sarà emanato entro i primi di marzo.

Le categorie ammesse all’Ape agevolata sono definite dalla legge, così come la percentuale per l’invalidità civile. Non possiamo modificare queste cose con un provvedimento applicativo. Le soluzioni che abbiamo trovato nell'ambito della riforma pensioni, d’intesa coi sindacati, sono un punto di equilibrio tra equità, flessibilità e vincoli di bilancio”, ha spiegato, chiudendo di fatto la porta alle richieste arrivate anche dagli stessi sindacati per rivedere alcuni punti dell’Anticipo pensionistico. Enrico Marro ha anche rivolto a Poletti una domanda sulle proteste dei lavoratori precoci per il finanziamento dei prepensionamenti dei bancari garantito dallo Stato: “Il governo ha cercato di fare un’operazione larga, inclusiva. C’è l’Ape, ma anche l’uscita anticipata per i precoci, la 14esima, la no tax area, il cumulo gratuito. Il tutto cercando di non mettere determinate categorie di lavoratori contro altre. Peraltro, la spesa per i dipendenti delle banche è spalmata su cinque anni”, è stata la risposta.

