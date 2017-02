CONTRATTI STATALI / Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: sindacati, ‘Governo rispetti accordi di novembre’ (oggi, 14 febbraio 2017)

CONTRATTI STATALI, SINDACATI, “GOVERNO RISPETTI ACCORDI” (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - È durato fino in tarda serata ieri il confronto tra sindacati e Governo sul tema del rinnovo contratti statali, revisione del Testo Unico sulla PA e mutevoli altre novità sul settore smartworking e licenziamenti. L’incontro di ieri è stato segnato dalla richiesta netta di tutte le sigle sindacali al Governo, di rispettare appieno gli accordi firmati lo scorso 30 novembre 2016. I contratti dei 3 milioni 150 mila dipendenti pubblici, fermi da più di sette anni, vanno rinnovati subito: “Spero non serva” ha detto nei giorni scorsi il segretario generale Cgil Susanna Camusso, ma “se l’esecutivo non applica l'accordo quadro non avremo particolari problemi a mettere in piedi una mobilitazione unitaria. Ancora resta da capire cosa risponderà il Ministro Madia per quanto riguarda il nodo centrale, sollevato dai sindacati alla vigilia dell’incontro, ovvero i premi di produttività. Vale complessivamente otto miliardi di euro (pari a circa 2.300 euro medie in busta paga, con punte di 11 mila in alcuni enti pubblici non economici): messa da parte la cosiddetta “riforma Brunetta”, giudicata ingiusta e troppo rigida da governo e sindacati, la discussione oggi riguarda i sistemi di valutazione delle prestazioni lavorative (individuali e collettive) e della produttività, e come queste valutazioni si traducano in incentivi finanziari. La riforma Madia, dunque, s’avrà da fare? La risposta sta nel report del Ministero Pa in seguito a questo incontro e con gli ultimi dettagli ancora da ultimare per evitare lo scontro totale con i sindacati e le associazioni di categoria in difesa dei contratti statali.

CONTRATTI STATALI, ARRIVANO I VOTI PER I DIPENDENTI PA? (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Una delle grandi novità discusse ieri nell’incontro tra Governo e Sindacati sulla questione Statali e contratti Pa è certamente il “merito” nei premi ai dipendenti pubblici, con i cittadini che usufruiscono dei servizi che potrebbero metter becco nella “premiazione”. Cosa dovrebbe accadere dunque lo spiegano le prime indiscrezioni sul testo di riforma che oggi il ministro Madia metterà a punto con i vertici dei sindacati: I cittadini che utilizzano i servizi della Pubblica amministrazione avranno voce in capitolo sui premi che saranno assegnati ai dipendenti pubblici che si trovano di fronte allo sportello. Come anticipa il Mattino con un frammento della bozza in riforma, « le amministrazioni dovranno predisporre dei «sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti delle attività e dei servizi erogati». E i risultati di questa rilevazione, insieme alle segnalazioni scritte pervenute direttamente dai privati, dovranno essere obbligatoriamente trasmesse agli organismi indipendenti di valutazione, che dovranno tenerne conto nei loro giudizi».

