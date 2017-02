Concorsi Pubblici 2017 / Trento, bando 230 posti per docenti di lingue straniere (oggi, 14 febbraio 2017)

CONCORSI PUBBLICI 2017: POSTI INSEGNAMENTO LINGUE STRANIERE A TRENTO (OGGI, 14 FEBBRAIO) - Concorsi pubblici 2017 anche per quanto riguarda la scuola. A Trento è stato pubblicato infatti un bando, per titoli ed esami, per la copertura di 230 posti a tempo indeterminato e per eventuali assunzioni a tempo determinato per l'insegnamento delle lingue straniere inglese e tedesco nella scuola primaria della provincia. I posti messi a concorso sono cosi suddivisi: 150 per la lingua straniera Inglese; 80 per la lingua straniera Tedesco. Il 30 % dei posti messi a concorso per ciascuna lingua straniera è inoltre riservato ai militari volontari delle forze armate che risultino eventualmente inseriti nella graduatoria finale. In caso contrario i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria. Le graduatorie formate in seguito a questo concorso avranno validità per i tre anni scolastici successivi all'anno scolastico di approvazione delle graduatorie stesse e saranno utilizzate anche per le assunzioni a tempo determinato. Il bando di concorso scade domani, 15 febbraio 2017: clicca qui per i dettagli.

CONCORSI PUBBLICI 2017: BANDO ATA ENTRO FINE MESE? (OGGI, 14 FEBBRAIO) - Potrebbe essere pubblicato entro febbraio il Bando Ata 2017. Non solo i bidelli sono in attesa della pubblicazione del bando di concorso. I posti che saranno messi a bando non riguarderanno solo i bidelli anche gli assistenti amministrativi e tecnici: il Bando Ata 2017 metterà infatti a concorso 10.801 posti, cifra che comprende anche i 507 accantonamenti (sui profili di DSGA, Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico) per il personale soprannumerario delle province. Il Bando Ata 2017 sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e, secondo indiscrezioni riportate da Controcampus.it, la pubblicazione potrebbe avvenire uno dei martedì o venerdì del mese di febbraio. Dopo la pubblicazione del Bando Ata 2017 decorreranno 30 giorni per fare domanda. E' attesa invece per giugno la riapertura delle graduatorie di III fascia per quanto riguarda le supplenze. Per l’inserimento in III fascia dovrà essere presentata la domanda con l’indicazione di 15 scuole dove si desidera svolgere il servizio: da questo elenco ogni scuola chiamerà in caso di necessità di sostituzione del personale assente.

© Riproduzione Riservata.