RIFORMA PENSIONI/ Oggi 14 febbraio 2017. Ape socila, Quota 41, lavoratori precoci: le critiche dell'Ue (ultime notizie live e news)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. I RILIEVI DELL’UE SUL TAVOLO DI GOVERNO E SINDACATI (OGGI, 14 FEBBRAIO) La prossima settimana Governo e sindacati si incontreranno per riprendere il confronto sulla riforma delle pensioni e potrebbero dover già “mettere un freno” alle possibilità di cambiare il sistema previdenziale italiano. Questo in virtù di quanto ha messo nero su bianco la Commissione europea a proposito dei conti pubblici dell’Italia. Tra i dati diffusi ieri con le previsioni economiche d’inverno di Bruxelles, infatti, si evidenzia come la spesa per le pensioni nel 2017 sarà in crescita, ma anche che le riforme passate dovrebbero mantenere il livello di spesa “sotto controllo”. Il che potrebbe voler dire che interventi che andassero a modificare, in particolare ad aumentare, le uscite per il capitolo pensioni potrebbero mettere a rischio i conti, tanto più che l’Italia si trova in una situazione da “sorvegliato speciale” in Europa. Teoricamente il confronto, essendo basata sulla cosiddetta “fase due”, dovrebbe riguardare la possibilità di introdurre una pensione contributiva di garanzia per i giovani, incentivando magari la previdenza complementare. Misure, insomma, che non dovrebbero portare a una revisione della spesa a breve, riguardando in particolare chi ancora è lontano dalla soglia della pensione. Tuttavia è noto che i sindacati vorrebbero poter rimettere mano ad alcuni interventi già approvati con la Legge di stabilità, come l’Ape sociale e la Quota 41 per i lavoratori precoci. Il Governo potrebbe quindi respingere ogni istanza trincerandosi dietro i rilievi che arriverebbero da Bruxelles in un momento in cui l’attenzione sui conti pubblici italiani è già piuttosto alta. Non resta che aspettare una settimana per vedere se questa ipotesi verrà confermata o meno.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IN AUMENTO LA SPESA PREVIDENZIALE PER I DIPENDENTI PUBBLICI (OGGI, 13 FEBBRAIO) La riforma delle pensioni targata Fornero ha cercato di migliorare i conti pubblici italiani, ma la spesa pensionistica resta molto alta nel nostro Paese. La riprova si trova in una relazione del ministero dell’Economia dedicata ai dipendenti pubblici di cui dà notizia orizzontescuola.it. Emerge che le uscite per la spesa delle pensioni dei dipendenti pubblici sono passate dai 37 miliardi di euro del 1999 ai 67,4 miliardi del 2015: un incremento dell’82% non compensato dalle entrate, che infatti sono passate da 36 a 60,4 miliardi di euro. C’è quindi una differenza di 7 miliardi di euro ed è dal 2007 che le uscite continuano a superare le entrate. Nella relazione emerge comunque che che dal 2012 la crescita della spesa pensionistica ha subito un rallentamento.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. ACCESSO APE, INCIDE AUMENTO SPERANZE DI VITA (OGGI, FEBBRAIO) - Sul fronte della riforma pensioni, uno dei cardini inseriti nel testo di legge (da ultimare nelle prossime settimane) è certamente l’Ape, con qualche modifica che ancora deve essere decisa dal Governo sulla questione della data di accesso. Come spiega bene Pensioni Oggi, la data per accedere all’Ape volontario non sarà uguale per tutti i lavoratori: «Tra le condizioni che il lavoratore dovrà rispettare c'è infatti quella che il soggetto si trovi a non più di 3 anni e 7 mesi dall'età pensionabile di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio. Un dato che non potrà essere certificato facilmente dall'Inps dato che gli adeguamenti alla speranza di vita dopo il 2018 saranno noti in via ufficiale solo alla fine del prossimo anno». Un accodo potrebbe arrivare già nei tavoli con Inps e sindacati ancora da calendarizzare ma da effettuare entro pochi mesi.

