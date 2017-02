Bando Ata 2017 / Gazzetta Ufficiale: date di pubblicazione e aggiornamento titoli (ultime notizie oggi 15 febbraio)

BANDO ATA 2017, GAZZETTA UFFICIALE: AGGIORNAMENTO TITOLI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 15 FEBBRAIO) - In attesa della pubblicazione del Bando Ata 2017 per oltre 10mila posti, è utile ricordare che chi è già iscritto nelle graduatorie ATA di III fascia, quest'anno potrà aggiornare i propri titoli e punteggi, o confermare quelli già in possesso se dall’ultimo aggiornamento non ha conseguito ulteriore punteggio. E chi non è ancora iscritto ed è in possesso dei titoli di accesso, potrà effettuare l’iscrizione per la prima volta. L’ultima procedura di iscrizione/aggiornamento è stata effettuata tra settembre e ottobre 2014. Il nuovo bando Ata 2017 sarà pubblicato innanzitutto sui canali ufficiali del M.I.U.R. (www.istruzione.it) ma anche all’interno dei siti ufficiali dei vari USR e ATP. I posti di lavoro messi a concorso saranno 10.294 e riguarderà ausiliari tecnici amministrativi, addetti aziende agrarie, assistente tecnico, assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, infermiere e guardarobiere.

BANDO ATA 2017, GAZZETTA UFFICIALE: ATTESA PER PUBBLICAZIONE DATE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 15 FEBBRAIO) - Attesa e ancora attesa: sul Bando Ata 2017 la Gazzetta Ufficiale ancora non vede pubblicato il testo del Ministero Giustizia, anche se entro fine febbraio dovrebbe avvenire l’agognato procedimento. Il Bando Ata 2017 non riguarderà solo i bidelli ma anche gli assistenti amministrativi e tecnici. Nel dettaglio i posti saranno così suddivisi: 6949 posti per Collaboratore scolastico; 2103 posti per Assistente amministrativo; 790 posti per Assistente tecnico; 216 posti per DSGA; 87 posti per Cuoco; 81 posti per Addetto azienda agraria; 49 posti per Guardarobiere; 19 posti per Infermiere. Il Bando Ata 2017 sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e dopo la pubblicazione decorreranno 30 giorni per fare domanda. La Flc Cgil ha fatto sapere che il Bando Ata 2017 dovrebbe essere pubblicato entro la fine del mese di febbraio, secondo la tempistica prevista dal Miur durante il confronto che si è svolto con i sindacati lo scorso mercoledì 8 febbraio.

© Riproduzione Riservata.