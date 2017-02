CONCORSI PUBBLICI / Aeronautica Militare, 81 posti per allievi: requisiti e scadenza (oggi, 15 febbraio 2017)

CONCORSI PUBBLICI 2017: 81 ALLIEVI AERONAUTICA MILITARE (OGGI, 15 FEBBRAIO) - Tra i concorsi pubblici 2017 ne è stato pubblicato uno anche presso l’Aeronautica Militare. Il Ministero della Difesa ha infatti indetto una selezione pubblica finalizzata all’inserimento di 81 Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica per l’anno accademico 2017-2018. E la scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata fino a domani 16 febbraio 2017. Tra i requisiti richiesti per partecipare a questo concorso ci sono l'aver compiuto il 17esimo anno di età e non superare il compimento del 22esimo anno di età al 9 febbraio 2017 (eccetto gli innalzamenti di età previsti per i casi specifici riportati nel bando) e l'aver conseguito o essere in grado di conseguire per l’anno scolastico 2016/2017 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale. Per maggiori informazioni e per inviare la domanda di partecipazione è possibile visitare il sito ufficiale del Ministero della Difesa: clicca qui.

CONCORSI PUBBLICI 2017: IN ARRIVO 1000 ASSUNZIONI FS (OGGI, 15 FEBBRAIO) - In arrivo concorsi pubblici 2017 anche per quanto riguarda le Ferrovie dello Stato. E' stato infatti firmato, come si legge in una nota sul sito del Gruppo Fs Italiane, un accordo con le organizzazioni sindacali per l'accompagnamento alla pensione nei prossimi mesi di circa 1000 lavoratori e per altrettante nuove assunzioni. L'accordo sarà autofinanziato attraverso le risorse accantonate nel Fondo bilaterale di sostegno al reddito, con i contributi versati dall'azienda e dai lavoratori, per un totale di 124 milioni di euro. Grazie all'uscita dei lavoratori interessati dall'accompagnamento alla pensione saranno realizzate assunzioni di macchinisti, capi treno e manutentori. Le assunzioni avverranno dopo l'emanazione del Decreto Interministeriale Lavoro/Economia che dovrà recepire l'accordo di adeguamento del Regolamento del Fondo alle previsioni del D.Lgs. 148/2015. Le nuove assunzioni, è spiegato, permetteranno alle varie aziende del Gruppo FS Italiane di acquisire competenze più moderne ed adeguate per la realizzazione del Nuovo Piano Industriale.

