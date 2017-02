CONCORSO CANCELLIERI / Gazzetta Ufficiale, date preselettive: rinvio al 3 marzo, la valutazione titoli (oggi, 15 febbraio 2017)

CONCORSO CANCELLIERI, GAZZETTA UFFICIALE: LA VALUTAZIONE TITOLI (ULTIME NOTIZIE) - Nonostante siano state rinviate le date della prova selettiva prevista dal Concorso Cancellieri, resta ancora fortemente aperta la possibilità di prepararsi per tutti coloro che sono iscritti al bando e che si auspicano di poter superare le prove pre-selettive rimandate al 3 marzo prossimo. Intanto, leggendo il bando del concorso cancellieri si può sapere per esempio, in caso di superamento delle prove scritte, come saranno valutati i titoli. La commissione esaminatrice assegnerà un punteggio aggiuntivo sulla base del possesso dei seguenti titoli e criteri: "a) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo; b) punti 1,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari; c) punti 1,00 a coloro che hanno completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari". Questi punteggi non sono tra loro cumulabili e la votazione complessiva finale è determinata "sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame".

CONCORSO CANCELLIERI, GAZZETTA UFFICIALE: RINVIO PROVE SELETTIVE AL 3 MARZO (ULTIME NOTIZIE) - Dopo due mesi di attesa dopo la chiusura del bando di Concorso Cancellieri, è stata rinviata la pubblicazione delle date delle prove preselettive. La pubblicazione era inizialmente prevista per ieri 14 febbraio 2017 ma è stata rimandata. Sul sito del Ministero della Giustizia è stato infatti pubblicato il seguente avviso: "Con decreto dirigenziale 27 gennaio 2017 relativo al concorso pubblico a 800 per il profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, bandito con decreto 18 novembre 2016, si avvisa che le date delle prove preselettive saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed esami del 3 marzo 2017". Dunque si dovrà aspettare ancora qualche settimana per conoscere le date del Concorsi cancellieri. L'invio delle domande di partecipazione si è chiuso lo scorso 22 dicembre. Per l'accesso al sistema per consultare i propri documenti il Ministero della Giustizia fa sapere che fino al 28 febbraio 2017, sarà consentito l’accesso al sistema di acquisizione delle domande esclusivamente a fini di consultazione con possibilità di scaricare la ricevuta e l’ultima domanda di partecipazione inviata.

