CONTRATTI STATALI / Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: la trattativa va avanti (oggi, 15 febbraio 2017)

CONTRATTI STATALI, LA TRATTATIVA CONTINUA (OGGI, 15 FEBBRAIO 2017) - Va avanti la trattativa tra governo e sindacati per il rinnovo dei contratti statali bloccati da sette anni. A sottolinearlo è stato, come riporta la testata d’informazione della Cgil Rassegna Sindacale, Michele Gentile, responsabile del settore pubblico della Cgil nazionale, in un'intervista a RadioArticolo1. La contrattazione per l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici fermi dal 2009 è ripresa con l'accordo firmato lo scorso 30 novembre dal ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia e da Cgil, Cisl e Uil. Ora la trattativa che deve portare al rinnovo dei contratti statali deve continuare all'Aran, l’agenzia della contrattazione nelle pubbliche amministrazioni. Il sindacalista ha sottolineato che “in realtà, gli incontri di ieri (lunedì 13, ndr) all’Aran avevano all’ordine del giorno anche il Testo unico della pubblica amministrazione, che andrà in Consiglio dei ministri il 17 febbraio. Com’è ovvio, le due cose sono intrecciate, come lo erano nell’accordo del 30 novembre scorso, unitamente alle risorse economiche, che bisognerà aggiungere a quelle previste dalla legge di bilancio 2017, per arrivare a quota 85 euro di aumento. Gentile ha poi speigato che "dopo la legge Brunetta, i contratti si erano bloccati, perché quella norma aveva sottratto materie importantissime alla contrattazione. Dunque, il nuovo contratto presuppone il superamento della Brunetta. Grazie al protocollo del 30 novembre 2016, è previsto il riequilibrio fra leggi e contratti, da ritrovare nel Testo unico”. Durante l'incontro di lunedì scorso tra governo e sindacati è emerso proprio il fatto che i contratti nazionali, sono centrali nella riforma della Pubblica amministrazione. Si attende ora che l'iter prosegua per arrivare al rinnovo dei contratti statali con il relativo aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici.

© Riproduzione Riservata.