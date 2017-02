PIANO ASSUNZIONI PA / Riforma Madia, “scattano per chi è precario da 3 anni”: oggi incontro con sindacati (15 febbraio 2017)

PIANO ASSUNZIONI PA, RIFORMA MADIA: LE NOVITÀ SUI PRECARI (OGGI, 15 FEBBRAIO 2017) - È stato fissato per oggi pomeriggio l’incontro tra sindacati e Marianna Madia per il piano assunzioni nella Pubblica Amministrazione: dopo mesi di voci e anticipazioni su quanto dovesse essere inserito nella riforma Madia, si è giunti praticamente al varo del piano stilato dal ministro PA su tutti it eni aperti nel Pubblico Impiego. «Il piano straordinario di assunzioni per il superamento del precariato storico della Pubblica amministrazione interesserà quanti hanno maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi», è filtrato dall’Ansa ieri sera confermando le voci degli ultimi giorni. L’anzianità richiesta dunque dal mondo della PA per poter definitivamente uscire dalla forma del precariato sarebbe fissata dal ministro Madia a 3 anni: nelle bozze della riforma Madia finora circolate, infatti, il numero di anni non era ancora stato specificato. Si tratta anche di dare risposte all'Europa, che da tempo ha acceso un faro sui contratti a termine nella Pa, riporta ancora l’Ansa.

PIANO ASSUNZIONI PA, RIFORMA MADIA: OGGI L’INCONTRO CON I SINDACATI (15 FEBBRAIO 2017) - Nell’incontro di oggi sul piano assunzioni Pa, il ministro Madia intende portare sul tavolo il numero 3, come gli anni di anzianità per poter uscire dal precariato nel mondo del Pubblico Impiego. La ministra della Semplificazione e della Pubblica amministrazione, Marianna Madia, ha convocato per oggi pomeriggio alle 15,30 le organizzazioni sindacali. L'oggetto dell'incontro è il "riordino della disciplina del lavoro pubblico", incluse le "questioni annesse" alla delega per la riforma. Al centro dell'incontro il riordino della disciplina del lavoro pubblico. Oltre a Cgil, Cisl e Uil, saranno presenti a Palazzo Vidoni altre dieci sigle sindacali (Cisal, Cgs, Cida, Codirp, Confedir, Confsal, Cosmed, Cse, Usb, Usae). Sul piatto anche i problemi dei contatti statali, del rinnovo del Testo Unico sui licenziamenti della Pubblica Amministrazione: ma è il piano di assunzioni che rende ancora più importante l’incontro di oggi, forse l’ultimo prima della definitiva bozza della riforma Madia.

© Riproduzione Riservata.