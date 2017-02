RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ Vitalizi e sistema contributivo fanno discutere la Regione Calabria (Oggi 15 febbraio, ultime notizie live e news)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE VOLONTARIA, APE SOCIAL E APE AZIENDALE SENZA TREDICESIME: ECCO PERCHE'. Continua il tormentone intorno all’Ape, che riguarda tutti quei lavoratori che intenderebbero usufruire dell’anticipo pensionistico concesso dalla nuova Riforma pensioni. I requisiti per ottenere l’Ape volontaria sono i 63 anni di età, 3 anni e 7 mesi al massimo dalla pensione di anzianità, i 20 anni di contributi versati e un importo minimo di 700 euro lordi. Ancora mancano i decreti attuativi quindi non è possibile definire con certezza le indicazioni sui massimi e i minimi degli importi di Ape concedibili. Si tratta infatti di un anticipo della pensione calcolato in base all’ultimo stipendio ricevuto nel momento in cui è stat presentata la richiesta. Ma come dicevamo le sorprese in questa riforma delle pensioni sono sempre dietro l’angolo. E allora ecco che a leggere bene il comma 166 della legge che istituisce l’Ape scopriamo che si tratta di “un prestito corrisposto a quote mensili per 12 mensilità”. Tradotto, i pensionati che decideranno di usufruire dell’Ape non intascheranno la tredicesima. Questa sorpresa della mancata tredicesima non vale solo per l’Ape volontaria ma anche per gli altri due trattamenti previsti dalla riforma pensioni: l’Ape social che a differenza di quella volontaria non prevede la restituzione delle rate e l'Ape aziendale, che prevede un accordo diretto con l’azienda.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL SISTEMA CONTRIBUTIVO FA DISCUTERE IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA (OGGI, 15 FEBBRAIO) La riforma delle pensioni targata Fornero ha cambiato non solo la vita di molti italiani, ma ha anche costretto i consigli regionali ad abbandonare i vitalizi per i loro membri. Tuttavia quello che è uscito dalla porta sta rientrando dalla finestra. Per esempio in Calabria, dove è stata presentata una proposta di legge per introdurre una pensione per i consiglieri regionali. La proposta, presentata da esponenti del Partito democratico, ma a cui hanno aderito anche membri di altre formazioni politiche, mira a introdurre un sistema previdenziale di tipo contributivo. Domenico Battaglia, consigliere del Pd, secondo quanto riporta quicosenza.it, ha cercato di spiegare che la proposta di fatto ricalca quanto previsto per i deputati e i consiglieri di altre regioni. “Con il progetto di legge depositato, pertanto si mira a introdurre anche in Calabria, come è stato già deliberato e applicato dalle altre Regioni d’Italia, a distanza di due anni dall’inizio della Decima legislatura, il sistema contributivo previdenziale per gli eletti in Consiglio regionale che non ha nulla a che vedere con il vecchio assegno vitalizio in vigore fino alla precedente legislatura”, ha detto. Tuttavia secondo i rumors dei media la pensione verrebbe erogata già a 65 anni e se un consigliere verrà eletto per più di una legislatura, ogni anno in consiglio avvicinerà di un anno la pensione, fino alla soglia dei 60 anni. Inoltre, verrebbe previsto un “assegno di fine mandato”, una sorta di Tfr. In tutto il costo per le casse regionali sarà di poco meno di 700.000 euro. Il Governatore della Calabria Mario Oliverio non condivide questa proposta e il Movimento 5 Stelle si dice pronto a scendere in piazza per far sì che venga bloccata.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. ACCESSO APE, INCIDE AUMENTO SPERANZE DI VITA (OGGI, FEBBRAIO) - Sul fronte della riforma pensioni, uno dei cardini inseriti nel testo di legge (da ultimare nelle prossime settimane) è certamente l’Ape, con qualche modifica che ancora deve essere decisa dal Governo sulla questione della data di accesso. Come spiega bene Pensioni Oggi, la data per accedere all’Ape volontario non sarà uguale per tutti i lavoratori: «Tra le condizioni che il lavoratore dovrà rispettare c'è infatti quella che il soggetto si trovi a non più di 3 anni e 7 mesi dall'età pensionabile di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio. Un dato che non potrà essere certificato facilmente dall'Inps dato che gli adeguamenti alla speranza di vita dopo il 2018 saranno noti in via ufficiale solo alla fine del prossimo anno». Un accodo potrebbe arrivare già nei tavoli con Inps e sindacati ancora da calendarizzare ma da effettuare entro pochi mesi.



RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IN AUMENTO LA SPESA PREVIDENZIALE PER I DIPENDENTI PUBBLICI (OGGI) La riforma delle pensioni targata Fornero ha cercato di migliorare i conti pubblici italiani, ma la spesa pensionistica resta molto alta nel nostro Paese. La riprova si trova in una relazione del ministero dell’Economia dedicata ai dipendenti pubblici di cui dà notizia orizzontescuola.it. Emerge che le uscite per la spesa delle pensioni dei dipendenti pubblici sono passate dai 37 miliardi di euro del 1999 ai 67,4 miliardi del 2015: un incremento dell’82% non compensato dalle entrate, che infatti sono passate da 36 a 60,4 miliardi di euro. C’è quindi una differenza di 7 miliardi di euro ed è dal 2007 che le uscite continuano a superare le entrate. Nella relazione emerge comunque che che dal 2012 la crescita della spesa pensionistica ha subito un rallentamento.

