BANDO ATA 2017 / Gazzetta Ufficiale riaprono graduatorie di II e III fascia (ultime notizie oggi 16 febbraio)

BANDO ATA 2017, GAZZETTA UFFICIALE: RIAPRONO II E III FASCIA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 16 FEBBRAIO) - Il Bando Ata 2017 suscita attese e qualche polemica per il ritardo ormai accumulato nella presentazione della stesso testo su Gazzetta Ufficiale: stabilito con la Manovra Economica a dicembre, ora si attende la fatidica previsione di fine febbraio per attendere la pubblicazione delle date, e non solo. E' previsto infatti anche l’aggiornamento/riapertura della II e III fascia delle graduatorie di istituto, e non la prima, riferisce OrizzonteScuola, dato che l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento è rimandato al 2018. Il Miur incontrerà i sindacati giovedì 16 febbraio: sarà avviato l’aggiornamento 2017/2020 delle graduatorie di istituto. Il sito di riferimento dei docenti ricorda che nella II fascia delle graduatorie di istituto sono inseriti i docenti in possesso di abilitazione. Chi è già inserito aggiornerà il punteggio (di servizio e/o titoli) e potrà inserirsi in nuove classi di concorso se nel frattempo ha conseguito nuove abilitazioni. Chi dal 2014 in poi si è inserito nelle finestre aggiuntive effettuerà l’aggiornamento per acquisire la posizione spettante in base al punteggio. La III fascia delle graduatorie di istituto è riservata invece a tutti coloro che sono in possesso del titolo di studio idoneo per l’insegnamento: non solo quindi il diploma (nel caso di alcune classi di concorso) o la laurea ma in quest’ultimo caso anche le discipline o i CFU necessari per l’accesso a quella classe di concorso

BANDO ATA 2017, GAZZETTA UFFICIALE: AGGIORNAMENTO TITOLI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 16 FEBBRAIO) - In attesa della pubblicazione del Bando Ata 2017 per oltre 10mila posti, è utile ricordare che chi è già iscritto nelle graduatorie ATA di III fascia, quest'anno potrà aggiornare i propri titoli e punteggi, o confermare quelli già in possesso se dall’ultimo aggiornamento non ha conseguito ulteriore punteggio. E chi non è ancora iscritto ed è in possesso dei titoli di accesso, potrà effettuare l’iscrizione per la prima volta. L’ultima procedura di iscrizione/aggiornamento è stata effettuata tra settembre e ottobre 2014. Il nuovo bando Ata 2017 sarà pubblicato innanzitutto sui canali ufficiali del M.I.U.R. (www.istruzione.it) ma anche all’interno dei siti ufficiali dei vari USR e ATP. I posti di lavoro messi a concorso saranno 10.294 e riguarderà ausiliari tecnici amministrativi, addetti aziende agrarie, assistente tecnico, assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, infermiere e guardarobiere.

© Riproduzione Riservata.