Riforma pensioni/ I Vigili del fuoco chiedono la parità anche per le pensioni (oggi 16 febbraio 2017, ultime notizie live e news)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. I VIGILI DEL FUOCO CHIEDONO LA "PARITÀ" ANCHE PER LE PENSIONI (OGGI, 16 FEBBRAIO) I Vigili del fuoco saranno oggi in piazza Montecitorio a Roma per una manifestazione di protesta. Antonio Brizzi, Segretario generale del sindacato autonomo Conapo, ha spiegato che “trecento euro al mese in meno rispetto alle già sottopagate forze di polizia e nessun riconoscimento dei servizi operativi ai fini pensionistici”, rappresentano un affronto per gli appartenenti a un corpo per il quale si riescono a trovare solo lodi e medaglie, ma mai fondi. "Non possiamo tollerare oltremodo questa inaccettabile situazione anche perché non chiediamo nessun privilegio, ma solo parità di trattamento con gli altri corpi”, ha aggiunto Brizzi. È da tempo del resto che Conapo chiede questa piccola riforma delle pensioni e una parità di trattamento economico rispetto agli altri corpi dello Stato, senza dimenticare che i Vigili del fuoco sono sotto organico di almeno 3.000 unità.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. PENSIONI MEDIE DEGLI ITALIANI SOPRA I 17.000 EURO L’ANNO (OGGI, 16 FEBBRAIO) Prima di compiere ogni ulteriore riforma delle pensioni, può essere utile dare un’occhiata ai numeri contenuti nell’ultimo rapporto di Itinerari previdenziali. Emerge per esempio che il numero di pensionati nel 2015 è sceso di oltre 80.000 unità, riportandosi ai livelli del 1998, poco sopra i 16,2 milioni. E anche il numero di prestazioni erogate è sceso sotto i 23,1 milioni, tornando ai valori del 2004. Un altro dato interessante che quindi emerge è che ogni pensionato riceve in media 1,427 prestazioni, il che porta a una pensione media da 12.136 a 17.323 euro all’anno. Quello che però emerge nei dati è che nonostante il calo dei pensionati e delle prestazioni erogate c’è un aumento della spesa complessiva. Senza dimenticare che il rapporto tra lavoratori attivi e pensionati è sceso sotto quota 1,4. La spesa pensionistica nel 2015 è quindi aumentata dello 0,82% nel 2014, portandosi a 217.895 milioni di euro. Le entrate contributive sono state invece pari a 191.330, con un aumento dello 0,9% rispetto all’anno precedente. Il saldo negativo tra contributi e prestazioni è quindi arrivato sopra ai 26.560 milioni di euro. I dati, “ripuliti” dalle quote contributive a carico dello Stato e dalle imposte che lo Stato incassa sulle pensioni, mostrano però un saldo positivo di 3,713 miliardi di euro. Ciò dimostra che le ultime riforme delle pensioni hanno portato a una buona stabilizzazione del sistema. Un altro dato interessante contenuto nel Rapporto è quello dei “tassi di copertura” a livello regionale, cioè quanta spesa previdenziale è finanziata dai contributi per ogni singola regione. Solo il Trentino-Alto Adige fa registrare un dato superiore a 100 (106,61%). Sul podio salgono anche Lombardia (97,11%) e Veneto (95,33%).

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE E VITALIZI TRA LE PRIORITÀ DI RENZI (OGGI, 15 FEBBRAIO) Massima precedenza ai decreti attuativi sull’Ape, la novità più importante della riforma delle pensioni, e modifica della normativa sui vitalizi dei parlamentari. Ci sarebbero anche questi punti tra le priorità che Matteo Renzi vorrebbe per l’azione del Governo e del Partito democratico, così da rispondere anche in maniera diretta al Movimento 5 Stelle e affrontare poi al meglio le elezioni che arriveranno a settembre o alla scadenza della legislatura nel 2018. Secondo Repubblica, l’ex Premier starebbe lavorando forte per l’assemblea del partito in programma domenica e vorrebbe anche fissare dei punti chiari di azione politica, in modo che comunque agli occhi degli italiani il suo partito non perda appeal come rischierebbe di fare nel caso si concentrasse solamente sulle vicende interne. Vedremo quindi magari già martedì prossimo, nell’incontro tra Governo e sindacati, se ci saranno delle novità sul fronte previdenziale.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. AUMENTANO GLI ITALIANI ISCRITTI AI FONDI PENSIONE (OGGI, 15 FEBBRAIO) Forse la riforma delle pensioni di Elsa Fornero, contraddistinta, oltre che dall’aumento dell’età pensionabile dall’estensione del sistema contributivo, ha portato molti italiani a pensare alla previdenza complementare. Fatto sta che i numeri della Covip, riportati da Milano Finanza, fanno emergere un aumento degli iscritti ai fondi pensione in Italia nel 2016. In tutto, infatti, sono 7,8 milioni, con un aumento superiore al mezzo milione di unità rispetto all’anno precedente, pari a un +7,7%. Pare che sul risultato abbia influito anche il fatto che i lavoratori del settore edile sono obbligati all’iscrizione ai fondi pensione di categoria. Tuttavia l’aumento di iscrizioni più importante si è avuto nel settore gestito dagli intermediari finanziari. Il che vuol dire che sono stati gli italiani, magari attraverso la propria banca, a sottoscrivere i fondi.

