CONTRATTI STATALI/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: riparte la trattativa dopo l'ok alla riforma Pa? (oggi, 17 febbraio 2017)

CONTRATTI STATALI, ATTESA PER IL VIA LIBERA ALLA RIFORMA MADIA (OGGI, 17 FEBBRAIO 2017) - E' atteso per oggi il via libera del Governo alla riforma della Pubblica amministrazione che contiene anche il rinnovo dei contratti statali, oltre alle assunzioni dei precari. Il Testo Unico per il pubblico impiego arriva infatti oggi in Consiglio dei Ministri. Dopo questo via libera potrà ripartire la trattativa per il rinnovo dei contratti statali che sono bloccati da sette anni. E' infatti dal 2009 che i dipendenti pubblici aspettano l'aumento degli stipendi. E' stato lo stesso ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia, negli incontri dei giorni scorsi, a tracciare l'iter per arrivare allo sblocco dei contratti statali. Il governo è pronto a incontrare di nuovo i sindacati dopo il tavolo che ha portato alla firma dell'accordo politico, lo scorso 30 novembre, per un aumento di 85 euro medi lordi per gli stipendi dei dipendenti pubblici. In seguito all'approvazione oggi da parte del governo del Testo Unico di riforma del settore del pubblico impiego si potrà avviare la stesura dei contratti in cui potranno essere inseriti anche altri temi che non sono compresi nel documento. Per arrivare al rinnovo dei contratti statali proseguirà il confronto con le parti sociale nell'ambito di una contrattazione ormai ripartita con l'intesa già firmata.

CONTRATTI STATALI, UIL: "RESTANO QUESTIONI APERTE" (OGGI, 17 FEBBRAIO 2017) - Il commento della Uil sullo stato della trattativa per il rinnovo dei contratti statali e sulla riforma della Pubblica amministrazione è in parte positivo e in parte negativo. Antonio Foccillo, segretario confederale Uil, e le categorie del Pubblico Impiego del sindacato sottolineano infatti che sono stati fatti " assi in avanti" ma che "rimangono questioni aperte". Prima dell'appuntamento di oggi quando il Testo Unico per il pubblico impiego arriverà in Consiglio dei ministri per ottenere il via libera del governo, il sindacato ha chiarito in una nota la sua posizione: "Sono stati fatti passi in avanti rispetto alle indiscrezioni arrivate fino ad ora. Abbiamo in particolare apprezzato la volontà di sistemare la questione del precariato, almeno in alcuni settori. Rimangono delle questioni aperte su cui ci confronteremo nei prossimi mesi. Il nostro giudizio è sospeso e rimangono questioni importanti come la delegificazione, il rilancio della contrattualizzazione, la stabilizzazione dei precari sui quali restano ancora passi da fare".

© Riproduzione Riservata.