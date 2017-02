RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ Oggi 17 febbraio. Le modifiche al centro del dibattito (ultime notizie live e news)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LE MODIFICHE AL CENTRO DEL DIBATTITO (OGGI, 17 FEBBRAIO) Il decreto milleproroghe prosegue il suo iter parlamentare e martedì prossimo Governo e sindacati riprenderanno il confronto sulla riforma delle pensioni. Su questi due temi, Orietta Armiliato, impegnata con il Comitato Opzione donna social, ha voluto fare un po’ di chiarezza, forse perché si stanno riponendo un po’ troppe speranze sulle decisioni che potrebbero essere prese. A proposito del milleproroghe, la Armiliato spiega che “non ci sarà nessuna novità sul tema pensione Opzione donna”, anche perché non ci sono fondi da allocare o da poter rilasciare per un’eventuale proroga. Per quel che riguarda invece l’incontro del 21 febbraio, “il confronto si aprirà con la condivisione e la discussione dei decreti attuativi relativi alle misure inserite in LdB 2017 che necessitano per la loro attuazione di procedure tecnico/operative e proseguirà nei prossimi mesi sulla base dell'accordo siglato lo scorso 28 settembre 2016”. In particolare, la Armiliato ricorda che si parlerà di una possibile riforma pensioni del sistema di calcolo contributivo delle pensioni, così da renderlo più equo e flessibile, anche per affrontare il tema dell’adeguatezza degli assegni per i lavoratori più giovani, con redditi bassi e discontinui. Inoltre, si cercherà di favorire lo sviluppo della previdenza complementare. Altri possibili interventi riguardano il meccanismo che lega i requisiti pensionistici all’aspettativa di vita: potrebbe essere differenziato a seconda dell’attività svolta. Infine, si parlerà della rivalutazione delle pensioni, sia per rivederne il meccanismo che per studiare la possibilità di collegarla a un indice diverso da quello dell’andamento dell’inflazione.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. DAMIANO: LA NOSTRA SPESA PENSIONISTICA È IN LINEA CON IL RESTO D'EUROPA (OGGI FEBBRAIO) In questi giorni più che di riforma delle pensioni si parla molto della spesa pensionistica nel nostro Paese. Per Cesare Damiano occorre calcolarla bene, perché l’Istat la considera al 16% del Pil, includendo però anche la parte assistenziale. Senza dimenticare che sugli assegni che incassano i pensionati pagano le tasse e dunque su 217 miliardi erogati, lo Stato ne recupera 50. “Se noi agiamo sul netto depurando la spesa pensionistica, ci accorgiamo che la percentuale cala all’11,5%. Siamo allineati con il resto dell’Europa”, spiega l’ex ministro del Lavoro, che invita quindi anche a tenere monitorata la spesa assistenziale, “perché può sfuggire al controllo. Ci sono molte asimmetrie che la legislazione dovrebbe in qualche modo mettere in ordine”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. BOERI TRANQUILLIZZA GLI ITALIANI SUI CONTI DELL'INPS (OGGI, 16 FEBBRAIO) Tito Boeri questa volta più che parlare di riforma delle pensioni interviene per rassicurare gli italiani sui conti dell’Inps, spiegando che “ogni preoccupazione è fuori luogo”. Boeri ha anche detto che non è vero che è la prima volta che viene registrato un patrimonio negativo, in quanto “a metà anni ’90 il patrimonio era in rosso per più di 50 miliardi. Poi lo Stato è intervenuto e ha ripianato”. Il Presidente dell’Inps ha quindi ricordato che l’Istituto nazionale di previdenza sociale eroga per conto dello Stato, che dunque garantisce ogni prestazione. “Più che il bilancio dell’Inps, conviene dunque guardare al bilancio dello Stato”, ha detto, ricordando che “i ritardati trasferimenti dello Stato obbligano l’Inps ad anticipare le erogazioni per poi essere ripianato dallo Stato stesso”. Insomma, c’è da stare tranquilli, anche se i dati della Corte di Conti non sono tuttavia da prendere sotto gamba.

