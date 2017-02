Bando Ata 2017 / Gazzetta Ufficiale, i tempi e le valutazioni titoli (ultime notizie oggi 18 febbraio)

BANDO ATA 2017, GAZZETTA UFFICIALE: ATTESA PER LA DOMANDA (ULTIME NOTIZIE) - C’è attesa per la pubblicazione del Bando Ata 2017: si tratta di un concorso per 10.801 posti, compresi i 507 accantonamenti (sui profili di DSGA, Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico) per il personale soprannumerario delle province. Il Bando Ata 2017 non riguarderà solo i bidelli ma anche gli assistenti amministrativi e tecnici. Nel dettaglio i posti saranno così suddivisi: 6949 posti per Collaboratore scolastico; 2103 posti per Assistente amministrativo; 790 posti per Assistente tecnico; 216 posti per DSGA; 87 posti per Cuoco; 81 posti per Addetto azienda agraria; 49 posti per Guardarobiere; 19 posti per Infermiere. Il Bando Ata 2017 sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e dopo la pubblicazione decorreranno 30 giorni per fare domanda. La Flc Cgil ha fatto sapere che il Bando Ata 2017 dovrebbe essere pubblicato entro la fine del mese di febbraio, secondo la tempistica prevista dal Miur durante il confronto che si è svolto con i sindacati lo scorso mercoledì 8 febbraio. Il personale ATA, in base alle mansioni svolte, è suddiviso in diversi profili professionali, raggruppati in quattro Aree: la prima vede collaboratore scolastico in tutte le scuole (CS); la seconda invece vede Collaboratore scolastico addetto all'azienda agraria (CR), solo negli istituti agrari. La terza area di personale Ata prevede: Assistente Amministrativo (AA): in tutte le scuole; Assistente Tecnico (AT): solo nelle scuole secondarie di II grado; Cuoco (CU): solo nei convitti/educandati; Infermiere (IF): solo nei convitti/educandati; Guardarobiere (GU): solo nei convitti/educandati. Ultima fascia di personale Ata invece vede i ruoli da Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA): in tutte le scuole.

BANDO ATA 2017, GAZZETTA UFFICIALE: VALUTAZIONE TITOLI E TEMPI (ULTIME NOTIZIE) - Tra i concorsi pubblici di quest'anno il Bando Ata 2017 è uno dei più attesi per quanto riguarda il mondo della scuola. Saranno messi a concorso 10.801 posti, compresi i 507 accantonamenti (sui profili di DSGA, Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico) per il personale soprannumerario delle province. Il Bando Ata 2017 dovrebbe essere pubblicato entro questo mese di febbraio: è questa infatti la tempistica prevista dal Miur durante il confronto che si è svolto con i sindacati lo scorso mercoledì 8 febbraio. A riportarlo è la Flc Cgil. Si tratta del concorso riservato a chi ha raggiunto 24 mesi di servizio. Nel corso dell’incontro i sindacati hanno appreso alcune novità alle quali il Ministero sta lavorando tra cui quella di modificare la tabella dei titoli e il periodo di presentazione della domanda. Dopo la pubblicazione del Bando Ata 2017 ciascun Urs indicherà poi i tempi per la presentazione della domanda. In questi giorni sono stati approvati due importanti decreti all’interno della Riforma Madia nella PA e il prossimo step potrebbe finalmente essere la pubblicazione di un altro e ulteriore passo in avanti verso la stabilizzazione di un problema che ha urgenza da almeno 3 anni, con la grande richiesta di assistenti tecnici e bidelli all’interno delle varie scuole e attività Miur sparse per il Paese.

