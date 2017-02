CONTRATTI STATALI / Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: Testo Unico, approvazione slitta a prossima settimana (oggi, 18 febbraio 2017)

CONTRATTI STATALI, SLITTATA L'APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO (OGGI, 18 FEBBRAIO 2017) - Il Testo Unico del pubblico impiego, con il quale il governo avvierà la trattativa vera e propria per il rinnovo dei contratti statali, sarà approvato la prossima settimana. E' slittata infatti ieri la decisione sul testo in Consiglio dei ministri. L'approvazione del Testo unico del pubblico impiego è stata infatti messa all'ordine del giorno della riunione del governo giovedì prossimo 23 febbraio. In queste ore il ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia sta definendo il testo finale dopo quanto emerso dal confronto avuto negli ultimi giorni con i sindacati. Nel Testo Unico del pubblico impiego sarà predisposto il piano per il superamento del precariato e sarà aumentato lo spazio da riconoscere alla contrattazione. I contratti statali, con il relativo aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici, sono fermi da sette anni: dal 2009 infatti i lavoratori aspettano gli incrementi e i sindacati, che lo scorso 30 novembre hanno firmato l'intesa politica con il ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia, chiedono da settimane che il governo rispetti i tempi. Dopo l'approvazione del Testo Unico del pubblico impiego dovrà essere fatta ripartire la trattativa vera e propria per il rinnovo dei contratti all'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

