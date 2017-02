CONCORSI PUBBLICI / Enti pubblici, 42 funzionari a Trento: requisiti e scadenza (oggi, 19 febbraio 2017)

CONCORSI PUBBLICI 2017: ENTI PUBBLICI, POSTI A TRENTO (OGGI, 19 FEBBRAIO) - Nuovi concorsi pubblici 2017 sono stati indetti presso Enti Pubblici e Scuole con contratto di lavoro a tempo determinato. Una selezione pubblica, per titoli ed esami, per assunzioni con contratto a temine con finalità formative della durata di 24 mesi, è stata indetta per 42 unità di personale con mansioni di funzionario presso la Provincia Autonoma di Trento. Ecco quali sono i requisiti richiesti e le informazioni necessarie per l’invio della domanda di partecipazione alla selezione. Le assunzioni prevedono un inquadramento nella categoria di accesso C base, prima posizione retributiva nel ruolo unico del personale provinciale. Bandito anche un concorso per 15 unità di personale con mansioni della corrispondente figura professionale presso l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari con inquadramento nella categoria di accesso C. La domanda di partecipazione per questi concorsi può essere inviata entro l’8 marzo 2017 tramite la presentazione della domanda di ammissione alla selezione al Servizio Personale – Via Don Giuseppe Grazioli, 1 – 38122 Trento. Per maggiori informazioni clicca qui.

CONCORSI PUBBLICI 2017: ASL PERUGIA, 32 POSTI (OGGI, 19 FEBBRAIO) - Sono stati banditi concorsi pubblici 2017 anche presso le aziende ospedaliere. All'Asl di Perugia è stato infatti indetto un concorso, per titoli ed esami, per la stabilizzazione del personale precario per la copertura a tempo indeterminato di 32 posti per vari profili professionali. I posti messi a concorso sono i seguenti. Ruolo sanitario: due posti di collaboratore professionale sanitario Fisioterapista - cat. «D»; quindici posti di collaboratore professionale sanitario Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. «D»; tre posti di collaboratore professionale sanitario Tecnico sanitario di radiologia medica - cat. «D». Ruolo tecnico: dodici posti di operatore socio-sanitario - cat. «B» liv. «Bs». Per partecipare a questo concorso ci sono ancora poche ore di tempo: la domanda di partecipazione deve infatti essere inviata entro domani 20 febbraio 2017. La domanda e la documentazione allegata devono essere inoltrate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato, esclusivamente all'indirizzo aosp.perugia@postacert.umbria.it. La domanda deve essere indirizzata al direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Perugia, Piazzale Giorgio Menghini, 8/9 - 06129 Perugia.

